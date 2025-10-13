¤³¤ì¤«¤é¤ÎÍ½Äê¡ÚÈ¯¸À¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
20:05¡¡¥°¥êー¥ó±ÑÃæ¶ä°Ñ°÷¡¢±Ñ·ÐºÑ³Ø¼Ô¶¨²ñÇ¯¼¡²ñµÄ½ÐÀÊ
14Æü
1:55¡¡¥Ýー¥ë¥½¥ó¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢Ï¢¶äÁíºÛ¡¢Á´ÊÆ´ë¶È¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¶¨²ñ¡ÊNABE¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ½ÐÀÊ¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
4:10¡¡¥Þ¥ó±ÑÃæ¶ä°Ñ°÷¡¢Á´ÊÆ´ë¶È¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¶¨²ñ¡ÊNABE¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ½ÐÀÊ
IMFÀ¤¶äÇ¯¼¡Áí²ñ¡Ê¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¢18Æü¤Þ¤Ç¡Ë
Á´ÊÆ´ë¶È¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¶¨²ñ¡ÊNABE¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ¡Ê¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¢14Æü¤Þ¤Ç¡Ë
À¤³¦¶âÂ°¶È³¦Ç¯¼¡½¸²ñ¡ÖLME Week 2025¡×¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¡¢17Æü¤Þ¤Ç¡Ë
OPEC·îÊó
¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÆü½ËÆü¤ÇÅìµþ»Ô¾ì¤ÏµÙ¾ì
¥³¥í¥ó¥Ö¥¹¥Çー½ËÆü¤ÇÊÆºÄ·ô»Ô¾ì¤ÏµÙ¾ì¡Ê³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÄÌ¾ï¼è°ú¡Ë
¥«¥Ê¥À»Ô¾ì¤Ï´¶¼Õº×¤Î½ËÆü¤ÇµÙ¾ì
¢¨ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤Î±Æ¶Á¤ÇÊÆ·ÐºÑÅý·×¤ÎÈ¯É½¤Ï±ä´ü¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
