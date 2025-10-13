ÂçÂ´½éÇ¤µë30Ëü±ß¤É¤³¤í¤«¡ÖÃæ¹âÀ¸¤ò¡ÈÄ¶ÀÄÅÄÇã¤¤¡É¡×¤â¡Ä¼ÂÎÏ¼çµÁ¤Î°ìÎ®´ë¶È¤¬¡ÈÍ¥½¨¤Ê¹â¹»À¸¡É¤ò°Ï¤¤¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÅöÁ³¤ÎÍýÍ³
¡¡ÅìµþÅÔ¤Ï¡ÖTOKYOÃæ¹âÀ¸¿¦¶ÈÂÎ¸³¥µ¥¤¥ÈJob EX¡×¤ò³«Àß¤·¡¢Ãæ¹âÀ¸¤È´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ò·Ò¤°¥¤¥Ù¥ó¥È¤òº£²Æ¡¢¹Ô¤Ã¤¿¡£ÅöÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢Æü·ÐÅÅ»ÒÈÇ¤Ï¡ÖÃæ¹âÀ¸ ¡ØÄ¶ÀÄÅÄÇã¤¤¡Ù¤ÎÆ°¤¡¡¿¦¶ÈÂÎ¸³¡¢ÅÔ¤¬´ë¶È¤ÈÃç²ð¡¡¤ß¤º¤ÛFG¡¦LINE¥ä¥Õ¡¼¡ÄÂç¼ê¤âÂ¿¿ô»²²Ã¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤Îº¢¤Ï¼ã¤«¤Ã¤¿¡Ä1973Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÉ®¼Ô¤¬¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿25ºÐ»þ¤Î»Ñ
¡¡»²²Ã¤·¤¿ÍÌ¾´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î°ìÉô¤Ï¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¡¢NTT¡¢·§Ã«ÁÈ¡¢·Ù»ëÄ£¡¢SOMPO¥±¥¢¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¢ÅìµÞ¥Ð¥¹¡¢Åìµþ¥¬¥¹¡¢ÆüËÜÀ¸Ì¿¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼¡¢¥Ù¥Í¥Ã¥»¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¡¢¤ß¤º¤ÛFG¡¢LINE¥ä¥Õ¡¼¡£
¡¡´ë¶È¤¬Í¥½¨¤ÊÂç³ØÀ¸¤ò°ìÈÌÅª¤ÊÆâÄêÆü¤è¤ê¤âÁá¤¯ÆâÄê¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò¸µ¡¹¡ÖÀÄÅÄÇã¤¤¡×¤È¸Æ¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤òÃæ¹âÀ¸¤Ë¤Þ¤Ç¤·¤Æ¡ÖÄ¶ÀÄÅÄÇã¤¤¡×¤ÈÆü·Ð¤ÏÉ½¸½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÃæ³ØÀ¸¤ÏÁá¤¹¤®¤À¤í¤¦¤¬¡¢Í¥½¨¤Ê¹â¹»À¸¤¬Âç³Ø¤äÃ»Âç¤äÀìÌç³Ø¹»¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿Âç¼ê¤ËÀµ¼Ò°÷¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¤ë»þÂå¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÚÃæÀî½ß°ìÏº¡¿¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸¼Ô¡Û
ÊÑÍÆ¤¹¤ëÂç³Ø¶µ°é¤Î°ÕÌ£
¡¡Âç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Ï¸µ¡¹¡¢¡ÖÂçÂ´¡¢¤·¤«¤âÌ¾Ìç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡Ø¤¤¤¤²ñ¼Ò¡Ù¤ËÆþ¤ì¡¢°ìÀ¸°ÂÂÙ¡£°¿¤¤¤Ï¡¢¡Ø¼Ò³Ê¡Ù¤Î¹â¤¤²ñ¼Ò¤Ë¤Þ¤º¤ÏÆþ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤è¤êÎÉ¤¤¾ò·ï¤Î²ñ¼Ò¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤âÅ¾¿¦¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½²æ¤¬»Ò¤Î¾Íè¤òÍ«¤¦¿Æ¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¼°¤ÎÌ¾Ìç»äÎ©ÍÄÃÕ±à¤ä¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤ì¡¢SAPIX¤äÅì¿Ê¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤ï¤»¤¿¡£¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¤½¤Î¸åÌ¾Ìç»äÎ©Ãæ¹â¤ËÆþ¤ê¡¢ÅìÂç¤òÉ®Æ¬¤È¤·¤¿µìÄëÂç¤äÁá·Ä¤òÌÜ»Ø¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯¤Î½ÐÀ¸¿ô¤Ï68Ëü¿ÍÂæ¡£ÂèÆó¼¡¥Ù¥Ó¡¼¥Ö¡¼¥àÀ¤Âå¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿1973Ç¯À¸¤Þ¤ì¤¬209Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£¤äÌÀ¤é¤«¤ËÂç³Ø¤Î¿ô¤ÏÂ¿²á¤®¤ë¤·¡¢Ì¾ÌçÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÂÔ¶ø¤ÎÎÉ¤¤Âç´ë¶È¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£²¿¤·¤í¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ö¼õ¸³ÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤¿¿Í´Ö¤ÏÍ¥½¨¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿ÀÏÃ¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡ÖÃÏÆ¬¡×¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¯¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£Ì¾ÌçÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³ØÎ¨¤¬¹â¤¤³«À®¡¢½÷»Ò³Ø±¡¡¢ÒÖÍÕ¡¢¥é¡¦¥µ¡¼¥ë¡¢ÍìÀ±¡¢ÉðÂ¢¡¢½¤Í²´Û¡¢Æç¤È¤¤¤Ã¤¿¹â¹»¤ËÄÌ¤¦À¸ÅÌ¤ÏÃÏÆ¬¤¬¤¤¤¤¤È¤¹¤Ç¤ËºÎÍÑÂ¦¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð¿ÈÂç³Ø¤è¤ê¤â¤à¤·¤í½Ð¿È¹â¹»¤ò¸«¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤µ¤¨½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©No.1¤Î¸øÎ©¤Ë¹Ô¤¯À¸ÅÌ¤âÃÏÆ¬¤Ï¤¤¤¤¡£¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤·¤¿³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¹â¹»À¸¤ò°Ï¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¡ª¡¡¼ã¤¤Êý¤¬¤è¤êÎÉ¤¤¡ª¡¡¤È¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¸µ¡¹ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤Ï¡ÖÆþ¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÏµÕ¡×¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¹â¹»¤Þ¤Ç¤ÏÅ·ºÍ¤À¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤¬Âç³Ø¤ÇÍ·¤Ó¹û¤±¤Æ¥¢¥Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿´ë¶È¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤È¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤¬É®Æ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢´°Á´¤Ë¼ÂÎÏ¼çµÁ¤Î´ë¶È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê´ë¶È¤¬Æü·Ð¤¬¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î¡ÖÄ¶ÀÄÅÄÇã¤¤¡×¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Âç³Ø¶µ°é¤Î°ÕÌ£¤¬ÊÑÍÆ¤·¤¿¡¢¤È¹Í¤¨¤ëÉ÷Ä¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼ã¤µ¤¬²ÁÃÍ¤È¤Ê¤ëÎÉ¤¤»þÂå¤Ë
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Âç³Ø¡¦Ã»Âç¤ÎÆâÄêÎ¨¤Ï¹â¤¤¿ôÃÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê2025Ç¯5·î23ÆüÈ¯É½¤Î¡ÖÎáÏÂ7Ç¯3·îÂç³ØÅùÂ´¶È¼Ô¤Î½¢¿¦¾õ¶·¡Ê4·î1Æü¸½ºß¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂçÂ´ÆâÄê¼ÔÎ¨98¡ó¡¢Ã»Âç97¡ó¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£ºòº£³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¡¦°ÜÌ±¤òÆ¯¤¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¹¤ë¶õµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎºîË¡¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿§¡¹Ä©Àï¤·¤ä¤¹¤¤Àä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¼ã¤¤Æâ¤Ë¡Ö¤³¤ÎÇÈ¤òÆ¨¤¹¤Ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¾è¤Ã¤«¤ì¤Ð°Æ³°¹¥Å¾¤¹¤ë¡£º£¤Î¹â¹»À¸¤ÈÂç³ØÀ¸¡¢¤½¤·¤Æ25ºÐ°Ê²¼¤Î¼Ò²ñ¿Í¤Ï¡¢¡Ö¼ã¤¤¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÍ¡¹¤ÊÎÉ¤¤¾ò·ï¤òµá¤á¤ÆÅÏ¤êÊâ¤¯¤â¤è¤·¡¢¡Ö¥á¥ó¥¿¡¼¡×Åª¤ËÂº·É¤Ç¤¤ë¿Í¤Î²¼¤ÇÆ¯¤¡¢±ßËþÂà¼Ò¤ò¤·¤Æ¤½¤Î¿Í¤Î»Ù±ç¤ò¶Ä¤®¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¶½¤¹¤â¤è¤·¡£
¡¡1973Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ëº£¤Î»þÂå¤Î¼ã¼Ô¤¬Á¢¤Þ¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£AI¤ÎÍøÍÑ¡¢¥¢¥×¥ê³«È¯¡¢³¤³°¤Ç¤Î¹â³Û¤Ê¥®¥ã¥é¤Î³ÍÆÀ¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤Ïº£¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤·¤«¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¿ÍÀ¸¤òÄü¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö°ìÎ®Âç³Ø¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¡×¤¬¤â¤¦¥Ç¥£¥¹¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤¡¡¢À¤³¦¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤«¤é³èÌö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þÂå¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤È52ºÐ¤Î¥ª¥Ã¥µ¥ó¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤µ¤¬²ÁÃÍ¤È¤Ê¤ëÎÉ¤¤»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸¼Ô¡¦ÃæÀî½ß°ìÏº
