¡ÚÂîµå½÷»Ò¡Û4»î¹çÏ¢Â³¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¡ª¡¡ËÌÄ«Á¯¤È¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·½à·è¾¡¿Ê½Ð¡Ò¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡Ó
¡þÂè28²ó ITTF-ATTU¥¢¥¸¥¢ÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ 2025(11¡Á15Æü¡¢¥¤¥ó¥É)
¥¢¥¸¥¢ÂîµåÁª¼ê¸¢¤Ï12Æü¤Ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»ÒÃÄÂÎ¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¤ÏËÌÄ«Á¯¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥«¥¦¥ó¥È3-2¤Ç²¼¤·¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
3ÀïÀè¾¡¤Î¤³¤Î»î¹ç¡¢Âè1»î¹ç¤ËÆüËÜ¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê(À¤³¦¥é¥ó¥¯7°Ì)¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌÄ«Á¯Áª¼ê(Æ±486°Ì)¤È¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤ÎÇ®Àï¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ½ªÂè5¥²¡¼¥à¤ò11-1¤È°µÅÝ¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Âè2»î¹ç¤ÏÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê(Æ±14°Ì)¤¬¥¢¥¸¥¢½÷²¦¤Î¥¥à ¥¯¥à¥è¥óÁª¼ê(Æ±42°Ì)¤È°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¡£¤·¤«¤·Âè5¥²¡¼¥à¤Ç¶¥¤êÉé¤±¡¢¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Î°ìÀï¤òÍî¤È¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¥«¥¦¥ó¥È¤Ï1-1¤Ë¡£
ÂçÆ£º»·îÁª¼ê(Æ±10°Ì)¤¬Î×¤ó¤ÀÂè3»î¹ç¤Ï¤Þ¤¿¤â¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Î°ìÀï¤Ë¡£ËÌÄ«Á¯Áª¼ê(Æ±508°Ì)¤ËÇ´¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬ºÇ¸å¤Ï¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£
·Þ¤¨¤¿Âè4»î¹ç¤ÏÄ¥ËÜÁª¼ê¤È¥¥à ¥¯¥à¥è¥óÁª¼ê¤ÎÂÐÀï¡£Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï2¥²¡¼¥à¤òÀè¼è¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤«¤é¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤âÇÔ¤ì¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥«¥¦¥ó¥È¤Ï2-2¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÂè5»î¹ç¤ÏÁáÅÄÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡£Âè1»î¹ç¤ÇÄ¥ËÜÁª¼ê¤È¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤ÎÇ®Àï¤ò±é¤¸¤¿ËÌÄ«Á¯Áª¼êÁê¼ê¤ËÂè1¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é3¥²¡¼¥àÏ¢¼è¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤È¤Î·ãÆ®¤ÎËö¡¢Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¤¬14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½à·è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¦ÆüËÜ¤Î½à¡¹·è¾¡·ë²Ì
Ä¥ËÜÈþÏÂ 3-2 ¥Á¥ã ¥¹¥è¥ó(7-11¡¢11-6¡¢11-5¡¢11-13¡¢11-1)
ÁáÅÄ¤Ò¤Ê 2-3 ¥¥à ¥¯¥à¥è¥ó(10-12¡¢17-15¡¢4-11¡¢11-8¡¢8-11)
ÂçÆ£º»·î 3-2 ¥Ñ¥¯ ¥¹¥®¥ç¥ó(11-9¡¢7-11¡¢11-6¡¢15-17¡¢11-3)
Ä¥ËÜÈþÏÂ 2-3 ¥¥à ¥¯¥à¥è¥ó(8-11¡¢9-11¡¢11-8¡¢11-4¡¢4-11)
ÁáÅÄ¤Ò¤Ê 3-1 ¥Á¥ã ¥¹¥è¥ó(6-11¡¢11-7¡¢11-6¡¢11-8)