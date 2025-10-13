◇サッカー国際親善試合 日本―ブラジル（2025年10月14日 東京・味の素スタジアム）

サッカーのブラジル代表は13日、日本戦（14日、味スタ）に向けた会見を行い、カルロ・アンチェロッティ監督（66）が意気込みを語った。

会場に登場すると冒頭、日本語で「コンニチハ」とあいさつ。まずは10日に5―0で圧勝した韓国戦について「ブラジルの個々のクオリティーはあるので、自然とジョガボニート（楽しく美しいサッカー）になる。ただ、集団の動き、決めごと、オフザボールにもジョガボニートがあると理解すべきだと思う」と手応えを語った。

来年のW杯北中米大会本番に向けてのメンバー構成に関しては「今後も観察する必要がある。11月の国際Aマッチウイークで実験して、明日（14日）もいろいろと選手を試す場。（来年）3月のAマッチウイークを経て最終的なリストを決めたい」と話すにとどめた。

また“サッカー王国”を代表する心構えとして「選手は代表に合流したときにモチベーション高くプレーしないといけない」と強調。メンバー構成については「競争が重要で、固定するのではなくW杯に向けて試していって、ローテーションして、特定の選手がはまっていくことがよい解決法だと思う。信じているのは一つのプレースタイルではダメで、違うシステムでもプレーできないといけない」と説明し、「ブラジル人選手のクオリティーはそれを可能にできると思っている」と自信をのぞかせた。

過去の対戦成績は日本の2分け11敗。22年6月の前回対戦は0―1で敗れている。

▽ブラジルの韓国戦先発メンバー

＜GK＞ベント（アルナスル）

＜DF＞ビチーニョ（ボタフォゴ）、ミリタン（Rマドリード）、ガブリエル（アーセナル）、ドグラス・サントス（ゼニト）

＜MF＞ギマランイス（ニューカッスル）、カゼミロ（マンチェスターU）

＜FW＞エステバン（チェルシー）、ロドリゴ（Rマドリード）、ビニシウス（Rマドリード）、マテウス・クーニャ（マンチェスターU）