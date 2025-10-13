「出雲全日本大学選抜駅伝」（１３日、出雲大社前〜出雲ドーム前＝６区間４５・１キロ）

大学三大駅伝の開幕戦・出雲駅伝が行われ、７年ぶり５度目の優勝を狙った青学大は序盤の出遅れが響き、２時間１０分５２秒でまさかの７位完敗に終わった。優勝の国学院大とは１分４０秒差だった。

３冠への色気を滲ませながら挑んだ初戦だったが、まさかの完敗に終わった。青学大が５位以内を逃すのは１４年ぶり。初優勝から強豪への道を切り開いていった２０１２年大会以降では初。原晋監督は「課題が残ったレースだった。最終決戦の箱根に向けて尻上がりに上げていきたい」と振り返った。

１区で小河原陽琉（２年）がトップと１８秒差の６位。２区は当日変更でスピードランナーの折田壮太（２年）が投入されたが、ペースが上がらず。区間１０位と苦しい走りとなり、２区終了時点でトップと５４秒差の１１位まで遅れた。３区の飯田翔大（２年）も走り出してすぐに前を行く中大を抜く場面はあったが、その後、ジリジリと後退。区間１０位の走りで順位を上げられず、トップとの差は２分３秒まで開き、この時点で優勝は苦しい状況となった。

指揮官は「駅伝っていうはやっぱり前で走らないとレースにならないな、と。いかに流れを呼べるかというところでしょうね。１区は上出来。あんなもん。２、３区がね。特に２区の折田が最後のラスト２キロがまったく伸びなかった。あの差が、３区のエース区間で後手にまわった。黒田を３区で使う案もあったが、２年生今後チームを背負っていく、ばけばけ大作戦で化けてくれれば、新生青山学院も伸びしろがあるんでしょうね。まあ課題が残ったレースですね」と振り返った。

それでも苦い経験を積んだ１、２年生に対して「駅伝は経験しないと、練習では培えないものもある。当然黒田のように天性駅伝男のようなランナーもいるが、そういうのは稀。しっかり経験させていかないと。まずは学内競争を勝ち抜いて、駅伝に参加してガチンコ勝負で戦ってほしい。やっぱり記録会とかの記録ではない。本番で経験を積む。本番の失敗は本番で返すしかない」と、ハッパをかけた。

優勝の国学院に対しては「駒沢系の練習メソッドだと思う。前田監督は夏合宿の取組が我々と違った面があるので、力のあるランナーが出雲に合わせてくると当然結果が出る。動きをみて力強いなと思いました。ポテンシャルだけでは勝てないのが出雲」と分析した上で「最終決戦の箱根に向けて尻上がりに上げていきたい」と巻き返しを誓った。

アンカーで区間賞の走りで追い上げをみせた黒田も「今回で全てが終わったわけではないので、次頑張ります」と、前を向いた。

前日会見で今回の駅伝の作戦名を「ばけばけ大作戦」と発表。「６区間の黒田を除いて全て初めて。どう“ばける”か分からない。力は十分にありますけども、未知の世界へのチャレンジ、新生青山学院のチャレンジの場でもあろうかと思う。学生三大駅伝優勝に向けて、３冠に向けての良いスタートをぜひしていきたい」と力を込めていたが、３冠の夢は潰え、今後に向けて課題を残す初戦となった。