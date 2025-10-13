自民党の青山繁晴参院議員が１３日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」で、自公連立解消について、党員の反応を明かした。

この日は１０日に衝撃が走った自公離脱について特集。その中で、今回の総裁選でも高市早苗新総裁に投票した青山議員がリモートで出演した。

今回に連立解消について率直な思いを聞かれると、「総裁選があった翌日から、公明党離脱の動きがあることは存じ上げていましたので、そこから数日を経てこうなったのは予想の範囲内。ただ高市新総裁にとっては、意外な展開であったんだろうなと思います」と述べた。

そして青山氏が集めた地方の党員からの声として「その方々からくる反応は、ことごとく、ほぼ１００％もろ手を挙げて歓迎と（言っている）」と青山氏のもとには公明離脱を歓迎する声ばかりが届くと主張した。

「２６年の自公連立が実は日本経済が落ち込んだ時期とも重なっている。今までの政治のあり方を見直すという意味で、困難はたくさんあるが、新しい時代の幕開けという風に党員が思っているし、私もそう思っている」とキッパリ。

そして今回の公明離脱は高市総裁だからか？と聞かれ「そうだと思います」とも答えていた。