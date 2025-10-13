»¶ÊâÃæ¤ÎÉ×ÉØ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤±¤¬ ·²ÇÏ¤Ç¤âÈï³²Áê¼¡¤°
¡¡·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç¡¢»¶ÊâÃæ¤ÎÉ×ÉØ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°6»þ¤¹¤®¡¢·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®²¼ÄÅ¤Ç¡Ö¥¯¥Þ¤Ë¤«¤Þ¤ì¤¿¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿É×ÉØ¤¬¥¯¥Þ1Æ¬¤Ë½±¤ï¤ì¡¢ÃËÀ¡Ê76¡Ë¤Ïº¸¼ê¤Î»Ø¤ò¡¢½÷À¡Ê69¡Ë¤Ïº¸ÏÓ¤Èº¸Â¤ÎÂÀ¤â¤â¤ò¤«¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â·Ú½ý¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃæ»Ø¤ÈÌô»Ø¤Î´Ö¤¬¤À¤¤¤ÖÀÚ¤ì¤Æ¡¢¼ê¤Ï·ì¤Ç¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¶áÎÙ½»Ì±¡Ë
¡¡¥¯¥Þ¤Ï½±¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¤¦1Æ¬¤¤¤Æ¡¢2Æ¬¤È¤âÀ¾¤ËÆ¨¤²¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡7Æü¤Ë¤Ï¤³¤Î¸½¾ì¤«¤é3km¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡¢µÒ¤Î2¿Í¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤ÏÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë