¡¡Ãæ¹ñ¤Îº£Ç¯1·î¡Á9·î¤Þ¤Ç¤ÎËÇ°×Åý·×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎËÇ°×Ëà»¤¤¬ºÆÇ³¤¹¤ëÃæ¡¢Í¢½ÐÆþ³Û¤Ï²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¹ñÀÇ´ØÁí½ð¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢1·î¡Á9·î¤Þ¤Ç¤ÎÍ¢½Ð³Û¤ÈÍ¢Æþ³Û¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¶â³Û¤Ï¡¢Á°Ç¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ4¡óÁý¤ÎÌó33Ãû6100²¯¸µ¡Ê¡á715Ãû9000²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µðÂç·ÐºÑ·÷¹½ÁÛ¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×¤Î»²²Ã¹ñ¤È¤ÎÍ¢½ÐÆþ¤¬¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢APEC²ÃÌÁ¹ñ¤È¤ÎÍ¢½ÐÆþ³Û¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÀÇ´ØÅö¶É¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤¬¡¢ÂÐÏÃ¤È¶¨µÄ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë