¡¡°Ï¸ë¤ÎÆ£ÂôÎ¤ºÚ½÷Î®ËÜ°øË·¡Ê27¡Ë¤ËÀ±¹ç»ÖÊÝ»ÍÃÊ¡Ê28¡Ë¤¬Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÂè44´ü½÷Î®ËÜ°øË·Àï¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¼çºÅ¡¢JA¶¦ºÑÏ¢¡¢¶¦±É²ÐºÒ¶¨»¿¡Ë5ÈÖ¾¡Éé¤ÎÂè3¶É¤Ï¡¢14Æü¸áÁ°9»þ¤«¤éÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÆüËÜ´ý±¡¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤ë¡£
¡¡Æ£Âô½÷Î®ËÜ°øË·¤¬Àè¾¡¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè2¶É¤Ï¡¢À±¹ç»ÍÃÊ¤¬ÃæÈ×¤Î¥³¥¦Áè¤¤¤òÀ©¤·¤ÆÍ¥Àª¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤ÏÆ£Âô½÷Î®ËÜ°øË·¤Î¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤ÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢1¾¡1ÇÔ¤Î¥¿¥¤¡£Âè3¶É¤ÇÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤È1¾¡¤ÈÇ÷¤ë¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¡£
¡¡Î©²ñ¿Í¤Ï¾®ÎÓÀôÈþ¼·ÃÊ¡£»ý¤Á»þ´Ö³Æ4»þ´Ö¤Ç¡¢14ÆüÃæ¤Ë¾¡ÇÔ¤¬·è¤Þ¤ëÍ½Äê¡£