多次元制御機構よだかが12月3日にリリースする、メジャー1作目となるEP『ODYSSEY』の収録曲とジャケットデザインが公開された。

今作には、タイトル曲「オデッセイ」と新曲「稲の妻」、ライブでは披露されていたが未音源化であった楽曲「ハイウェイ・ラピスラズリ」の3曲に加え、既発曲「或星」も新たにレコーディングを行い、全4曲が収録される。

いずれの楽曲も、ライブのレギュラー布陣である林直大、田淵智也（UNISON SQUARE GARDEN／THE KEBABS／Q-MHz）、鈴木浩之（THE KEBABS）の編成でレコーディングに参加し、“多次元制御機構よだからしさ”を核に据え、より生々しく鮮明に熱をぶつけるバンドサウンドへと深化させている。

また、あわせて公開されたCDジャケットは、収録する4曲それぞれからのエッセンスをモチーフに、現実に存在するものと空想の世界を漂うエレメントを交錯させた、プロジェクトの歌詞世界に没入できるデザインとなっている。

さらに、初回生産限定盤は2CD仕様となり、通常盤の内容に加えて1stワンマンツアーである『多次元制御機構よだか presents「stand (not) alone」』最終日の渋谷CLUB QUATTRO公演より、セレクション音源が収録される。

なお、多次元制御機構よだかは3月16日に東京 LIQUIDROOMにて『多次元制御機構よだか 単独公演「RADIATE」』を開催。チケットは本日10月13日23時59分まで2次プレオーダーを受付中だ。

