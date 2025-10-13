　北中米ワールドカップの北中米カリブ海予選は13日から後半戦に突入する。前半の3節を終えて3グループのうち2組で、初出場を目指すチームが首位に位置している。

　今回はアメリカ、メキシコ、カナダが本大会の開催国となるため予選不参加。12チームが3組に分かれ、各組首位がW杯出場権を獲得し、2位のうち成績上位2か国が大陸間プレーオフに進むレギュレーションとなっている。

　A組首位は初出場を目指すスリナム代表。ロシアW杯出場のパナマ代表と対戦した初戦をスコアレスドローで終えると以降は1勝1分で無敗をキープし、同勝ち点のパナマを総得点で上回って1位で折り返した。後半戦の初戦もパナマ戦となっており、W杯出場への大一番になりそうだ。

　B組も初出場を目指すキュラソー代表が首位に位置している。力をつけつつあるジャマイカ代表が優勢とみられた中、第3節でジャマイカを2-0で破って2勝1分で前半戦を終えた。

　C組首位は1974年以来2回目の出場を狙うハイチ代表。3大会連続出場中のコスタリカ代表のほかホンジュラス代表とニカラグア代表を押さえている。一方のコスタリカは3戦3分で未勝利のままで3位に位置している。

[グループA]

1.スリナム(5)+1

2.パナマ(5)+1

3.エルサルバドル(3)-1

4.グアテマラ(2)-1

[グループB]

1.キュラソー(7)+3

2.ジャマイカ(6)+4

3.トリニダード・トバゴ(4)+1

4.バミューダ諸島(0)-8

[グループC]

1.ハイチ(5)+3

2.ホンジュラス(5)+2

3.コスタリカ(3)0

4.ニカラグア(1)-5