　日本サッカー協会(JFA)は13日、ブラジル代表の来日メンバーを発表した。

　ブラジルは10日にソウルで韓国代表と対戦し、5-0で勝利。日本は過去2分け11敗と勝ったことがない強豪と14日に味の素スタジアムで対戦する。

▼GK

12ベント(アルナスル)

23 ジョン・ビクトル(N・フォレスト)

1 ウーゴ・ソウザ(コリンチャンス)

▼DF

16 カイオ・エンヒキ(モナコ)

24 カルロス・アウグスト(インテル)

6 ドウグラス・サントス(ゼニト)

4 エデル・ミリトン(R・マドリー)

14 ファブリシオ・ブルーノ(クルゼイロ)

3 ガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)

15 ルーカス・ベラルド(パリSG)

13 パウロ・エンヒキ(バスコ・ダ・ガマ)

2 ビティーニョ(ボタフォゴ)

▼MF

18 アンドレ(ウォルバーハンプトン)

8 ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル)

5 カゼミーロ(マンチェスター・U)

25 ジョアン・ゴメス(ウォルバーハンプトン)

17 ジョエリントン(ニューカッスル)

11 ルーカス・パケタ(ウェスト・ハム)

▼FW

20 エステバン(チェルシー)

22 ガブリエル・マルティネッリ(アーセナル)

26 イゴール・ジェズス(ノッティンガム・フォレスト)

19 ルイス・エンヒキ(ゼニト)

21 マテウス・クーニャ(マンチェスター・U)

9 リシャルリソン(トッテナム)

10 ロドリゴ・ゴエス(R・マドリー)

7 ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)

▼監督

カルロ・アンチェロッティ