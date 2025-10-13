ブラジル代表の来日メンバーと背番号が発表
日本サッカー協会(JFA)は13日、ブラジル代表の来日メンバーを発表した。
ブラジルは10日にソウルで韓国代表と対戦し、5-0で勝利。日本は過去2分け11敗と勝ったことがない強豪と14日に味の素スタジアムで対戦する。
▼GK
12ベント(アルナスル)
23 ジョン・ビクトル(N・フォレスト)
1 ウーゴ・ソウザ(コリンチャンス)
▼DF
16 カイオ・エンヒキ(モナコ)
24 カルロス・アウグスト(インテル)
6 ドウグラス・サントス(ゼニト)
4 エデル・ミリトン(R・マドリー)
14 ファブリシオ・ブルーノ(クルゼイロ)
3 ガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)
15 ルーカス・ベラルド(パリSG)
13 パウロ・エンヒキ(バスコ・ダ・ガマ)
2 ビティーニョ(ボタフォゴ)
▼MF
18 アンドレ(ウォルバーハンプトン)
8 ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル)
5 カゼミーロ(マンチェスター・U)
25 ジョアン・ゴメス(ウォルバーハンプトン)
17 ジョエリントン(ニューカッスル)
11 ルーカス・パケタ(ウェスト・ハム)
▼FW
20 エステバン(チェルシー)
22 ガブリエル・マルティネッリ(アーセナル)
26 イゴール・ジェズス(ノッティンガム・フォレスト)
19 ルイス・エンヒキ(ゼニト)
21 マテウス・クーニャ(マンチェスター・U)
9 リシャルリソン(トッテナム)
10 ロドリゴ・ゴエス(R・マドリー)
7 ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)
▼監督
カルロ・アンチェロッティ
ブラジルは10日にソウルで韓国代表と対戦し、5-0で勝利。日本は過去2分け11敗と勝ったことがない強豪と14日に味の素スタジアムで対戦する。
▼GK
12ベント(アルナスル)
23 ジョン・ビクトル(N・フォレスト)
1 ウーゴ・ソウザ(コリンチャンス)
▼DF
16 カイオ・エンヒキ(モナコ)
24 カルロス・アウグスト(インテル)
4 エデル・ミリトン(R・マドリー)
14 ファブリシオ・ブルーノ(クルゼイロ)
3 ガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)
15 ルーカス・ベラルド(パリSG)
13 パウロ・エンヒキ(バスコ・ダ・ガマ)
2 ビティーニョ(ボタフォゴ)
▼MF
18 アンドレ(ウォルバーハンプトン)
8 ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル)
5 カゼミーロ(マンチェスター・U)
25 ジョアン・ゴメス(ウォルバーハンプトン)
17 ジョエリントン(ニューカッスル)
11 ルーカス・パケタ(ウェスト・ハム)
▼FW
20 エステバン(チェルシー)
22 ガブリエル・マルティネッリ(アーセナル)
26 イゴール・ジェズス(ノッティンガム・フォレスト)
19 ルイス・エンヒキ(ゼニト)
21 マテウス・クーニャ(マンチェスター・U)
9 リシャルリソン(トッテナム)
10 ロドリゴ・ゴエス(R・マドリー)
7 ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)
▼監督
カルロ・アンチェロッティ