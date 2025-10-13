明日10月14日（火）夜9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは指原莉乃、大谷映美里・大場花菜・齋藤樹愛羅・郄松瞳・野口衣織（＝LOVE）。

VTRでは、知らないと危ない秋の味覚に潜む危険を紹介。ダイエット中に冷凍のエノキタケを毎日食べていた女性が、激しい腹痛と嘔吐で救急搬送。電子レンジで温める時にやりがちなあるミスが原因だった。イベントで見かけた、しいたけのチーズ焼きを自宅で作った男性。数日後、身体に謎の発疹が現れる。さらに翌日、強烈な痒みで目を覚ますと全身にミミズ腫れが。原因はしいたけの間違った調理方法だった。

■大谷映美里が高級料理店で見せたまさかの姿に指原莉乃が仰天

スタジオには、指原がプロデュースを手掛ける＝LOVEから5人のメンバー 大谷・大場・齋藤・郄松・野口を率いて登場！「今日はぜひニックネームで呼んでください！」という指原の提案で、笑福亭鶴瓶がその場でメンバーのニックネームを覚えることに!?

VTRにちなんだ食にまつわるトークも。指原は「せっかくだからいい所に連れていってあげよう」と、大谷を連れて高級料理店を訪れた時のエピソードを。シメの豪華な食事が出てきたところで大谷のほうを見ると、そこには驚きの姿が…！指原が当時は言えなかったというまさかの光景とは!?

■大場花菜が振り返る“スゴすぎる”指原莉乃のバーベキュー？齋藤樹愛羅がタピオカで大ピンチ！

大場は「指原さんとみんなでご飯に行った時に、マジシャンの方が来たんですよ！」とスゴすぎるバーベキューを回想。指原が語ったマジシャン登場の真相とド派手な演出にスタジオ爆笑！

齋藤は「タピオカを飲んだ時に、夜お腹がパンパンに膨れちゃって…」と大ピンチの体験談を。破裂するのではないかと不安な中で齋藤がとった信じられない行動が一同を驚かせる。