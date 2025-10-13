JOY¡Ö°¦¤·¤ÎMy¥ï¥¤¥Õ¡×¤ï¤¿¤Ê¤ÙËã°á¤Ø¤Î°¦¤Ä¤Å¤ë¡¡ÃÂÀ¸Æü¤ËÇ®³¤Î¹¹Ô¤Ø¡¡²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎJOY¡Ê40¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Àè·î¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ï¤¿¤Ê¤ÙËã°á¡Ê36¡Ë¤ò½ËÊ¡¤·¡¢°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÆüº¢¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡JOY¤Ï¡ÖËã°á¤Á¤ã¤ó¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡¡Àè·î¡¢°¦¤·¤ÎMy ¥ï¥¤¥Õ Ëã°á¤Á¤ã¤ó¤¬¤Þ¤¿°ì¤ÄºÐ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢9·î23Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤ï¤¿¤Ê¤Ù¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡ÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¤È¤·¤Æ²ÈÂ²¤ÇÇ®³¤Î¹¹Ô¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç²¿²ó¤âÏªÅ·É÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤·¡¢¿©»ö¤âºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ªËã°á¤Á¤ã¤ó¤Ë¤âÌ¼¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡°¦ºÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ¯¡¹¤ª¤â¤·¤í¡¢¡¢¡¢´Ö°ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¡¹ºÊ¤È¤·¤Æ¤âÊì¤È¤·¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ëã°á¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡¡»Å»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤½¤Î»Ñ¤òÆü¡¹¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂº·É¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤è¤Í¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¡¼«Ê¬¤âºÊ¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹¤òÀ¸¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£JOY¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡JOY¤È¤ï¤¿¤Ê¤Ù¤Ï¡¢2019Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£20Ç¯10·î19Æü¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£º£Ç¯2·î¤Ë¤Ï¤ï¤¿¤Ê¤Ù¤¬JOY¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖJOY¤Î¤Þ¤¤¤Á¤ã¤ó°¦ÅÁ¤ï¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£