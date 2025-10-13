日本国際博覧会協会（万博協会）は13日、半年間の会期に幕を閉じる。午後2時からEXPOホール「シャインハット」で行われた閉会式では著名人らが登場し、反響が寄せられた。

158カ国・地域が一堂に会した祭典。終盤は連日20万人以上が訪れるなど大盛況だった。

閉会式終盤、フィナーレとなるセレモニー「Start for the Futures.〜それぞれの未来へ」でスーツ姿の櫻井翔がステージ上にサプライズ登場。「Futures。世界中の国々が一堂に会すようにさまざまなパビリオンが並ぶ景色。そこに大きな輪を作り出していたのはシンボルである大屋根リングです」と切り出し「平和への希望を諦めたくないと思いました」と平和への思いを朗読。「SNS、スマホの中だけでは分からない、足を運んで初めて感じることのできる胸の高鳴りが今も響き続けています。櫻井翔」とスピーチした。

その後石川県立輪島高校の学生や映画監督で今万博のテーマ事業プロデュサーでもある河荑直美氏が登場し、それぞれの思いを朗読。最後にはフリーアナウンサーの有働由美子も登場した。

ネット上では「デカい声出た、サプライズ…！」「櫻井翔と有働さんが出てきて、News Zeroかとw」「突然の櫻井翔さん」「突然の櫻井翔さん！有働さんと並んだらもうzero感すごい」「びっくり」「え！！櫻井翔おる！？？」とさまざまなコメントが寄せられた。