È¢º¬²¦¼Ô¡¦ÀÄ³ØÂç¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î´°ÇÔ£·°Ì¡¡¸¶´ÆÆÄ¡Ö²ÝÂê»Ä¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¡×¤Ð¤±¤Ð¤±ÂçºîÀïÉÔÈ¯¡¡ÅöÆüÊÑ¹¹¤ÇÅêÆþ¤Î£²¶èÀÞÅÄ¡¢£³¶èÈÓÅÄ¤¬¤È¤â¤Ë¶è´Ö£±£°°Ì¤ËÄÀ¤à¡¡¥¨¡¼¥¹¹õÅÄ¤¬ÌÔÄÉ¤âÆÏ¤«¤º¡¡£µ°Ì°ÊÆâÆ¨¤¹¤Î¤Ï£±£´Ç¯¤Ö¤ê
¡¡¡Ö½Ð±ÀÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´±ØÅÁ¡×¡Ê£±£³Æü¡¢½Ð±ÀÂç¼ÒÁ°¡Á½Ð±À¥É¡¼¥àÁ°¡á£¶¶è´Ö£´£µ¡¦£±¥¥í¡Ë
¡¡Âç³Ø»°Âç±ØÅÁ¤Î³«ËëÀï¡¦½Ð±À±ØÅÁ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£·Ç¯¤Ö¤ê£µÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤¿ÀÄ³ØÂç¤Ï½øÈ×¤Î½ÐÃÙ¤ì¤¬¶Á¤¡¢£²»þ´Ö£±£°Ê¬£µ£²ÉÃ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î£·°Ì´°ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤Î¹ñ³Ø±¡Âç¤È¤Ï£±Ê¬£´£°ÉÃº¹¤À¤Ã¤¿¡£ÀÄ³ØÂç¤¬£µ°Ì°ÊÆâ¤òÆ¨¤¹¤Î¤Ï£±£´Ç¯¤Ö¤ê¡£½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿£²£°£±£²Ç¯Âç²ñ°Ê¹ß¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸í»»¤¬Â³¤¤¤¿¡££±¶è¤Ç¾®²Ï¸¶ÍÛÎ°¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤È£±£¸ÉÃº¹¤Î£¶°Ì¡££²¶è¤ÏÅöÆüÊÑ¹¹¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÀÞÅÄÁÔÂÀ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ú¡¼¥¹¤¬¾å¤¬¤é¤º¡£¶è´Ö£±£°°Ì¤È¶ì¤·¤¤Áö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢£²¶è½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¤È£µ£´ÉÃº¹¤Î£±£±°Ì¤Þ¤ÇÃÙ¤ì¤¿¡££³¶è¤ÎÈÓÅÄæÆÂç¡Ê£²Ç¯¡Ë¤âÁö¤ê½Ð¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÁ°¤ò¹Ô¤¯ÃæÂç¤òÈ´¤¯¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¸¥ê¥¸¥ê¤È¸åÂà¡£¶è´Ö£±£°°Ì¤ÎÁö¤ê¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤º¡¢¥È¥Ã¥×¤È¤Îº¹¤Ï£²Ê¬£³ÉÃ¤Þ¤Ç³«¤¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤Ï¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£´¶è¤Ï¿ÀÍ¸Î¼Í¤¡Ê£±Ç¯¡Ë¤â¶è´Ö£¸°Ì¤ÎÁö¤ê¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤º¡¢£µ¶è±ö½ÐæÆÂÀ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬°ÕÃÏ¤Î¶è´Ö¾Þ¤ÎÁö¤ê¤Ç£±¤Ä½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ£²Ê¬£±£¸ÉÃº¹¤Î£±£°°Ì¤Ç¥¢¥ó¥«¡¼¤Ø¡£¥¨¡¼¥¹¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬ÅÜ¤È¤¦ÄÉ¤¤¾å¤²¤Ç£³¤Ä½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¤¬¡¢ÀèÆ¬¤ÎÇØÃæ¤Ï±ó¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶¿¸´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª·èÀï¤ÎÈ¢º¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¿¬¾å¤¬¤ê¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö±ØÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ°¤ÇÁö¤é¤Ê¤¤¤È¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¡£¤¤¤«¤ËÎ®¤ì¤ò¸Æ¤Ù¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡££±¶è¤Ï¾å½ÐÍè¡£¤¢¤ó¤Ê¤â¤ó¡££²¡¢£³¶è¤¬¤Í¡£ÆÃ¤Ë£²¶è¤ÎÀÞÅÄ¤¬ºÇ¸å¤Î¥é¥¹¥È£²¥¥í¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Îº¹¤¬¡¢£³¶è¤Î¥¨¡¼¥¹¶è´Ö¤Ç¸å¼ê¤Ë¤Þ¤ï¤Ã¤¿¡£¹õÅÄ¤ò£³¶è¤Ç»È¤¦°Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£²Ç¯À¸¤¬º£¸å¥Á¡¼¥à¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ð¤±¤Ð¤±ÂçºîÀï¤Ç²½¤±¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¿·À¸ÀÄ»³³Ø±¡¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Þ¤¢²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¶ì¤¤·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À£±¡¢£²Ç¯À¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö±ØÅÁ¤Ï·Ð¸³¤·¤Ê¤¤¤È¡¢Îý½¬¤Ç¤ÏÇÝ¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£ÅöÁ³¹õÅÄ¤Î¤è¤¦¤ËÅ·À±ØÅÁÃË¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥ó¥Ê¡¼¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ïµ©¡£¤·¤Ã¤«¤ê·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£¤Þ¤º¤Ï³ØÆâ¶¥Áè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¡¢±ØÅÁ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¥¬¥Á¥ó¥³¾¡Éé¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êµÏ¿²ñ¤È¤«¤ÎµÏ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜÈÖ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£ËÜÈÖ¤Î¼ºÇÔ¤ÏËÜÈÖ¤ÇÊÖ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¸¶´ÆÆÄ¤ÏÁ°Æü²ñ¸«¤Çº£²ó¤Î±ØÅÁ¤ÎºîÀïÌ¾¤ò¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±ÂçºîÀï¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö£¶¶è´Ö¤Î¹õÅÄ¤ò½ü¤¤¤ÆÁ´¤Æ½é¤á¤Æ¡£¤É¤¦¡È¤Ð¤±¤ë¡É¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÎÏ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢¿·À¸ÀÄ»³³Ø±¡¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤í¤¦¤«¤È»×¤¦¡£³ØÀ¸»°Âç±ØÅÁÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢£³´§¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤¼¤Ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£³´§¤ÎÌ´¤ÏÄÙ¤¨¡¢º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ²ÝÂê¤ò»Ä¤¹½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£