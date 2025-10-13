シソンヌじろう、ロコディ堂前、ザ・マミィ林田…そっくり3ショットに反響「見分けつかん」
お笑いコンビ・ザ・マミィの酒井貴士が11日、自身のXを更新。同日放送されたTBS系『求人ボックス presentsキングオブコント2025』（後6：30）で優勝したロングコートダディ・堂前透、かつての『キングオブコント』王者で今大会で審査員を務めたシソンヌ・じろう、自身の相方・林田洋平による3ショットを公開した。
【写真】見分けつかない！じろう＆堂前＆林田そっくり3ショット
酒井は「あとは林田か。ぼくに任せてよ」とだけ投稿。そっくりな3人の様子に「見分けつかん」「似すぎてる」「長男、次男、三男」などといった感想が相次いで寄せられている。
4年前に投稿していた写真と同じ物と見られ、酒井は4年前の「キングオブコント準決勝ありがとうございました。ついに揃った同じ顔の人達を撮っていたら、ただの記念撮影と勘違いして違う顔の人が乱入してきました」との投稿もリポストしている。
