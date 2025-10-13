King & Princeが、10月22日に発売する『King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in DOME』のBlu-ray & DVDより、『King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in DOME』Teaser シンデレラガールver.を公開した。

◆King & Prince 動画

今ツアーへのメンバーの想いと「シンデレラガール」パフォーマンスがシンクロしたファン必見の内容となっているとのことなので、是非ともチェックしてほしい。

https://youtu.be/bZ9VXlC4E6s

今回のツアーは、メンバーがコンセプトを練り上げ、郄橋が各楽曲をモチーフとしたキャラクターを描き下ろしたコンセプトアルバム『Re:ERA』の世界観を表現したライブツアー。メンバーを中心に全体演出はもとより映像・衣装・セットリストに至るまで細部までこだわり抜いた本ツアーは、ライブ前半戦は『Re:ERA』収録曲を中心に新たなKing & Princeの一面を楽しめる構成、後半戦は「HEART」「シンデレラガール」「ツキヨミ」など歴代のヒット曲を中心に全35曲収録され、すべてのティアラが余すことなく楽しめる内容となっているという。

また、特典映像には、初回限定盤、通常盤それぞれ異なる映像を収録。初回限定盤の特典映像には、アリーナツアーとドームツアーの全公演分のMCを厳選し超ダイジェストでまとめた3時間超えの超特大ボリュームのMCダイジェストを収録している。さらに、2024年10月26日にららアリーナ 東京ベイで開催された、アリーナツアー初日公演の模様をダイジェストで収録。初日公演ならではの緊張感と会場全体を包み込んだ熱気を改めて体感していただけるだけではなく、アリーナツアーでのみ披露された楽曲のパフォーマンスも楽しむことができる映像となっている。

通常盤の特典映像には、2時間を超えるドキュメンタリーを収録。アリーナツアーから2人体制で初めて挑んだドームツアーまで、メンバーたちの挑戦の軌跡と本番にかける熱い想いに密着している。そして、ソロアングル映像は、「I MY ME MINE」「エスコート」「HEART」「ツキヨミ」の4曲を収録。さらに、メンバーの素顔が垣間見えるバラエティ企画「King & Princeの間違い探し in DOME」を特別収録。京セラドーム大阪公演2日目に収録されたこの企画では、ライブの前後で舞台裏に仕掛けられた”間違い“をメンバーが探し出す、ここでしか見られないおもしろ映像となっているので、ぜひともチェックしてほしい。

◾️『King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in DOME』

発売日：2025年10月22日（水） ◆初回限定盤（Blu-ray/2枚組) 価格：7,814円（税込）品番：UPXJ-9015/6

◆初回限定盤（DVD/ 3枚組) 価格：7,176円（税込）品番：UPBJ-9018/20

○収録内容（約384分収録）

・ライブ本編（初回限定盤・通常盤共通）全35曲収録

・MCダイジェスト

・King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in LaLa arena TOKYO-BAY 2024.10.26 Digest

LOVE HACKER / WOW / COLORS / Cloudy / Harajuku / 生活(仮) / ボーイミーツガール /

愛し生きること / 僕のワルツ / I promise / かた結び / 1999

※スペシャルパッケージ仕様（トールサイズデジパック、44Pフォトブック、三方背ケース）

※封入特典：8Pフォトブック ◆通常盤（Blu-ray/２枚組) 価格：6,670円（税込）品番：UPXJ-1014/5

◆通常盤（DVD/ 2枚組) 価格：6,098円（税込）品番：UPBJ-1016/7

○収録内容（約351分収録）

・ライブ本編（初回限定盤・通常盤共通）全35曲収録

・Documentary of King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 ARENA＆DOME

・ソロアングル映像 「I MY ME MINE」「エスコート」「HEART」「ツキヨミ」

・King & Princeの間違い探し in DOME

※通常トールパッケージ仕様 ◆ライブ本編収録楽曲

・LOVE HACKER

・WOW

・moooove!!

・ROLLER COASTER

・I MY ME MINE

・Odyssey

・Magic of Love

・One Sided Love

・Life goes on

・A Little Happiness

・Funk it up

・Don’t Grow Up

・HOTTER & HOTTER

・POPSTAR in the KINGDOM

・SPOTLIGHT

・Harajuku

・話をしようよ

・ボーイミーツガール

・染み

・今君に伝えたいこと

・エスコート

・名もなきエキストラ

・Hello!!!ハルイロ

・Love Paradox

・Super Duper Crazy

・ゴールデンアワー

・koi-wazurai

・HEART

・なにもの

・シンデレラガール

・ツキヨミ

・I Will…

・恋降る月夜に君想ふ

・Sha-la-laハジけるLove

・君に届け ◆先着外付け特典

初回限定盤（Blu-ray & DVD共通）：キラキラポスター(A4サイズ）

通常盤（Blu-ray & DVD共通）：トレーディングカード3種セット

