米津玄師が、公開中の劇場用実写映画『秒速5センチメートル』の主題歌「1991」（読み：ナインティ―ンナインティワン）を本日配信リリースした。

リリースを記念し、「1991」のカメラエフェクト「1991 Sakura & Snow」が、TikTokにて公開となった。本エフェクトは、TikTok内で使用できるエフェクトで、『秒速５センチメートル』の世界観さながら、桜と雪がひらりひらり舞い落ちる幻想的なフィルターとなっている。「1991」投稿キャンペーンも実施されるので、ぜひTikTok、Instagramで投稿してみてほしい。

『秒速5センチメートル』は、『君の名は。』、『天気の子』、『すずめの戸締まり』など、ヒット作を生み出してきた新海誠が、原作・脚本・監督をつとめ、2007年に公開された劇場アニメーション作品だ。センチメンタリズムが凝縮された新海ワールドの原点との呼び声も高く、公開から18年たった今もなお愛され続けており、今回、実写映画として奥山由之監督がメガホンをとった。

主題歌である「1991」は、米津玄師が10代の頃、新海誠の『秒速5センチメートル』と新海自身が書き下ろした同作品の小説に深い感銘を受けたという。主人公・遠野貴樹と、ヒロイン・篠原明里が出会ったのが1991年。ふたりが小学校で心を通わせ過ごしたまばゆい日常、大人になってからも色あせない「あの頃」が、主題歌のタイトルに刻まれており、米津自身、原作の世界観をリスペクトしながら、主人公に自らを重ね楽曲を制作したとのことだ。

奥山由之監督も1991年生まれとなり、米津と同年齢。米津玄師の「感電」「KICK BACK」ミュージックビデオやアーティスト写真を手掛け、深い信頼関係を築いてきた二人が、主題歌と監督として新たなタッグを組む。

今作は、主人公・遠野貴樹の18年間にわたる人生の旅を、幼少期、高校生、社会人の３つの時代で描き、東京や種子島など全編ロケで撮影。主演を松村北斗、共演に高畑充希。森七菜、青木柚、木竜麻生、宮粼あおい、吉岡秀隆といった俳優陣が集結し、現在全国公開中だ。

◾️「1991 Sakura & Snow」エフェクト

▼TikTokエフェクト「1991 Sakura & Snow」

https://vm.tiktok.com/ZMAQVdgWB/ ◆使い方

TikTokを開いた上で、

投稿画面 ＞ エフェクトを選択 ＞

検索画面より「1991 Sakura & Snow」を検索 ＞

下部の赤いボタン「エフェクトを使う」を選択すると使用できます 米津玄師 公式TikTokアカウント

https://www.tiktok.com/@kenshiyonezu_08 ◆「1991」投稿キャンペーン

「1991」の公式音源を使用し、期間内にTikTokまたはInstagramストーリーズに投稿・ご応募いただいた参加者の中から抽選で、「1991」フローティングペンを70名様にプレゼント。 応募期間：10月31日（金）23:59まで

プレゼント：「1991」フローティングペン

詳細URL：https://reissuerecords.net/2025/10/13/1991_snscp/

◾️「1991」 Photo by 奥山由之 『秒速5センチメートル』主題歌

配信中：https://smej.lnk.to/1991

特設サイト：https://reissuerecord.net/1991

◾️映画『秒速5センチメートル』 ©2025「秒速5センチメートル」製作委員会 ◆ストーリー

1991年、春。

東京の小学校で出会った貴樹と明里は、互いの孤独にそっと手を差し伸べるようにして、少しずつ心を通わせていった。

しかし、卒業と同時に、明里は引っ越してしまう。

離れてからも、文通を重ねる二人。

相手の言葉に触れるたび、たしかにつながっていると感じられた。 中学一年の冬。

吹雪の夜、栃木・岩舟で再会を果たした二人は、雪の中に立つ一本の桜の木の下で、最後の約束を交わす。

「2009年3月26日、またここで会おう」 時は流れ、2008年。

東京で働く貴樹は、人と深く関わらず、閉じた日々を送っていた。

30歳を前にして、自分の一部が、遠い時間に取り残されたままだと気づきはじめる。

そんな時にふと胸に浮かぶのは、色褪せない風景と、約束の日の予感。 明里もまた、あの頃の想い出と共に、静かに日常を生きていた。 18年という時を、異なる速さで歩んだ二人が、ひとつの記憶の場所へと向かっていく。

交わらなかった運命の先に、二人を隔てる距離と時間に、今も静かに漂うあの時の言葉。

――いつか、どこかで、あの人に届くことを願うように。

大切な人との巡り合わせを描いた、淡く、静かな、約束の物語。 ◆作品概要

タイトル 『秒速5センチメートル』

原作 新海誠 劇場アニメーション『秒速5センチメートル』

監督 奥山由之

脚本 鈴木史子

音楽 江粼文武

主題歌 米津玄師「1991」

劇中歌 山崎まさよし「One more time, One more chance 〜劇場用実写映画『秒速5センチメートル』Remaster〜」

出演 松村北斗 高畑充希

森七菜 青木柚 木竜麻生 上田悠斗 白山乃愛

岡部たかし 中田青渚 田村健太郎 戸塚純貴 蓮見翔

又吉直樹 堀内敬子 佐藤緋美 白本彩奈

宮粼あおい 吉岡秀隆

制作プロダクション Spoon.

配給 東宝

コピーライト ©2025「秒速5センチメートル」製作委員会 ◆Info

公式サイト https://5cm-movie.jp

公式X（@5cm_movie_2025） https://x.com/5cm_movie_2025

公式Instagram（@5cm_movie_2025） https://www.instagram.com/5cm_movie_2025/

公式TikTok（@5cm_movie_2025） https://www.tiktok.com/@5cm_movie_2025