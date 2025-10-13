¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥È¤Ï°û¤ß¤â¤Î¤Ç¤¹¡ª¡©¥Ñ¥ó¤È¥Á¥ç¥³¤ÎÉ÷Ì£¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ø¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥È¥µ¥¤¥À¡¼¡Ù¤¬¿·È¯Çä
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼ÂÌ²Û»Ò¡Ö¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥È¡×¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È°û¤ß¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ø¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥È¥µ¥¤¥À¡¼¡Ù¤¬¿·È¯Çä¤Ç¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢»°Î©À½²Û¤ÈÌÚÂ¼°ûÎÁ¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡£¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤¹¤ë»°Î©À½²Û¤«¤é¡¢¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥È¤ò¥µ¥¤¥À¡¼¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤«¤é¡¢¾¦ÉÊ²½¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤½¤¦¡£
¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥½¥Õ¥È¤Ê¿©´¶¤Î¥Ñ¥ó¤È¡¢ÁÇËÑ¤Ê´Å¤µ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥¤¥À¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥È¤é¤·¤¤¥Ñ¥ó¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÉ÷Ì£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òºÆ¸½¡£
¥·¥å¥ï¥Ã¤ÈÃÆ¤±¤ëÃº»À¤Ë¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¥Á¥ç¥³¤Î´Å¤µ¤È¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¹á¤ë¥Ñ¥ó¤ÎÉ÷Ì£¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¸ý¤Ë¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥È¤ò¡È°û¤à¡É¿·ÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¿¤¤¤ª¤ä¤Ä¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢¿©¤Ù¤ë¡Ü°û¤à¤Ç¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
¡Ø¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥È¥µ¥¤¥À¡¼¡Ù¤Ï2025Ç¯10·î16Æü¤«¤éÄ¾±ÄEC¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï240£íL 324±ß(ÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£