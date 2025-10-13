日本代表と１４日に対戦するブラジル代表のＭＦギマランイス（ニューカッスル）が１３日、会場の味の素スタジアムで前日会見に臨んだ。５月に就任したアンチェロッティ監督からの信頼を受け、不動のレギュラーとしてプレーするＭＦは、２１年東京五輪でもブラジル代表の一員として優勝を経験。「私は今、代表の中では一番いい状態にあります。自信も感じています。Ｗ杯はブラジル国民が待ち望む大会。日本についてもいくらかは研究しております。東京は五輪のよい思い出もある」と話した。

またギマランイスは、ブラジル代表としてプレーすることの価値についても語った。今回、ブラジル代表は日本戦の前に韓国代表と対戦。イングランドから韓国に移動する際、飛行機の遅れで約４０時間を擁する長時間移動を経験したが「監督から疲れていないか、と聞かれたが、やる気満々です、と答えた。チームに参加したい。２００２年、ここでブラジルが（Ｗ杯に）優勝したお祭り気分を覚えている。代表のシャツを着ることは子供のころからの夢。現役で居る以上、代表のシャツを着たい」と語り、代表でプレーすることの誇りを明かした。

また東京について「（五輪で）金メダルを取ったし、なんと言っても２００２年にブラジルではお祭り騒ぎになったことを覚えています。東京には本当によい思い出がある。日本の人々も大好き。いつか家族を連れてきたい。むしろ東京の方が、自分の国より帰っているような気もしている」と話したギマランイス。ニューカッスルの親善試合でも訪れた東京について、好印象を持っている様子だった。