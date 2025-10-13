◆国際親善試合 日本―ブラジル（１４日・味スタ）

ブラジル代表のＭＦギマランイス（ニューカッスル）が１３日、味の素スタジアムで会見し、日本戦への意気込みを語った。

＊ ＊ ＊

ＭＦギマランイスはプレミアリーグでともにプレーするＭＦ三笘薫（ブライトン）、ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）らの評価について問われると「日本には非常にレベルの高い選手たちがそろっている」とキッパリと語った。

さらに自らＭＦ南野拓実（モナコ、元リバプール）、ＭＦ久保建英（Ｒソシエダード）の名前を挙げ「ミナミノ、クボのこともよく知っています。すでに日本のことは研究しているし、ボールをコントロールしようとするチームだと把握している。我々の方が素晴らしいゲームをするために、しっかり準備をしたい」と意気込みを語った。

会見の最後には「アリガトウ、サヨウナラ」と日本語を披露し、会場から拍手を浴びた。

ブラジルの日本との対戦成績は過去１３試合で１１勝２分け。直近では２２年に東京・国立競技場で行われた親善試合で、ネイマールのＰＫを決勝点とした１―０の勝利を収めた。