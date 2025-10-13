Ｊ１横浜ＦＭが１３日、横須賀市内で行われた全体練習を公開した。

中断期間前の敵地・柏戦は０―１で敗戦し、現在勝ち点３１（得失点差マイナス１２）でＪ１残留圏内の１７位にはいるが、降格圏内の１８位横浜ＦＣとは同勝ち点（得失点差マイナス１６）で並んでいる。

中断期間を経て行われる次節の浦和戦（１８日・日産ス）を含めて残り５試合は広島、京都、Ｃ大阪、鹿島と上位相手との対戦が続くが、大島秀夫監督は「もちろん強い相手ばっかりだと分かっていますし、正直、どの試合も勝ち点３を取らなきゃいけないというか。本当にまずは目の前の一戦、一戦に全力でというのを繰り返していくしかない」と話した。

残り５試合に向けて、７日の公開練習ではケガのため別メニュー調整だったＤＦ角田涼太朗とＭＦクルードがそろって全体練習に合流したのは朗報。指揮官は「（クルードは）思ったよりも早そうなのでよかった。今日も元気そうにプレーをしていたし、本人もやりたくて、うずうずしていて、そんなに慌てるなというくらいやっちゃいそうなので、そこはうまくコントロールしないといけないけど、いい状態になってきている。週末に間に合うかはメディカルと相談になると思う。（角田は）今日は軽いメニューだったが全部出来ていますし、明日もある程度出来るんじゃないかな。やってもらわないと困るという感じです」と説明した。