学生3大駅伝の初戦

学生3大駅伝の幕開けとなる出雲全日本大学選抜駅伝が13日、出雲大社前─出雲ドーム前の6区間45.1キロで行われた。箱根駅伝で総合連覇中の青山学院大は、2時間10分52秒の7位と惨敗。2時間9分12秒で連覇を飾った国学院大とは、1分40秒差だった。

箱根王者の3冠の夢が、いきなり散った。

青山学院大は1区（8キロ）の小河原陽琉（2年）が、トップから18秒差の6位で発進。だが、ここから一気に暗転した。

2区（5.8キロ）は当日変更で折田壮太（2年）が入ったが、ペースが上がらない。順位を5つ落としてトップの早稲田大から54秒差の11位になると、3区（8.5キロ）の飯田翔大（2年）もさらに差を広げられた。

5区（6.4キロ）で塩出翔太（4年）が意地の区間賞。6区（10.2キロ）を託された大エースの黒田朝日（4年）も懸命に前を追ったが、上位には食い込めなかった。

今大会に向けて、原晋監督が発令した作戦は「ばけばけ大作戦」。「全員が大化けする活躍をし、優勝を掴み取ります！」とチームの公式サイトに記されていたが、惨敗を喫した。



（THE ANSWER編集部）