¡ÚÂ®Êó¡Û¹ñ³Ø±¡Âç¤¬Ï¢ÇÆ¡ª¥¢¥ó¥«¡¼¾å¸¶¼ç¾¡Ö¼«Ê¬¤¬Í¥¤·¤¯¤·¤¿¤ª¤«¤²¡×¡¡ÀÄ³ØÂç¤Ï»´ÇÔ¤Ç3´§¾ÃÌÇ¡Ú½Ð±À±ØÅÁ¡Û
³ØÀ¸3Âç±ØÅÁ¤Î½éÀï
¡¡³ØÀ¸3Âç±ØÅÁ¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë½Ð±ÀÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´±ØÅÁ¤¬13Æü¡¢½Ð±ÀÂç¼ÒÁ°¨¡½Ð±À¥É¡¼¥àÁ°¤Î6¶è´Ö45.1¥¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£4¶è¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¹ñ³Ø±¡Âç¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢2»þ´Ö9Ê¬12ÉÃ¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤Ç2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñ³Ø±¡Âç¤Ï4¶è¡Ê6.2¥¥í¡Ë¤ÇÄÔ¸¶µ±¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö¿·µÏ¿¤Î·ãÁö¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡£¡Öº£Æü¡¢ËüÇîºÇ½ªÆü¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£½Ð±À¤Î4¶è¤ò¥Ä¥¸¥Ï¥é¥Ò¥«¥ë¡¦¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÀäÂÐ¡¢¶è´ÖµÏ¿¤ò½Ð¤¹¤È»×¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â¤Î´À¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡5¶è¡Ê6.4¥¥í¡Ë¤Ç¤â¹â»³¹ëµ¯¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬¤¤Ã¤Á¤ê¤È¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤ÎºÇ½ª6¶è¡Ê10.2¥¥í¡Ë¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¼ç¾¤Î¾å¸¶Î°æÆ¡Ê4Ç¯¡Ë¤â¡¢Áá°ðÅÄÂç¤Î¡È»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡É¹©Æ£¿µºî¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÄÉ·â¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å¸¶¤Ï¡ÖÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸åÈ¾¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¡£Í¥¾¡¤Ç¤¤Æ¥Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬Í¥¤·¤¯¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¿¤Ó¿¤Ó¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¶¯¤¯¤Ê¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£Á°ÅÄ´ÆÆÄ¤â¡ÖÁª¼ê¤¬´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î±ØÅÁ¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡È¢º¬±ØÅÁ¤ÇÁí¹çÏ¢ÇÆÃæ¤ÎÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Ï½øÈ×¤«¤éÎ®¤ì¤Ë¾è¤ì¤º¡£¸¶¿¸´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±ÂçºîÀï¡×¤ò·Ç¤²¤¿º£Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê3´§¤ÎÌ´¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£
¡¡½Ð±ÀÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´±ØÅÁ¤Ï1989Ç¯¤ËÂè1²ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£Ç¯¤¬Âè37²ó¡Ê2014Ç¯¤ÎÂè26²ó¤ÏÂæÉ÷¡¢2020Ç¯¤ÎÂè32²ó¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ»ß¡Ë¡£ºÇÂ¿Í¥¾¡¤Ï»³Íü³Ø±¡Âç¤Î6ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
