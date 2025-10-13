¤¢¤³¤¬¤ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡© ¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Î½Æ¤ÇÉ¸Åª¤ò·â¤È¤¦¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡¿¤·¤Ê¤Î¤ó¤Á¤Î¤¤¤¯¤ë 2
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤Æ·ö²Þ¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â²¿¤«¤ËÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¡È¤¢¤Îº¢¤ÎËÍ¤é¡É¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡¢¾¼ÏÂ¸å´ü¤Î¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿Æü¡¹¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤·¤Ê¤Î¤ó¤Á¤Î¤¤¤¯¤ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡³Ø¹»µ¢¤ê¤ÎÂÌ²Û»Ò²°¤µ¤ó¤Ë¡¢¥ì¥¢¥·¡¼¥ëÌÜÅö¤Æ¤Î¤ª²Û»Ò¡¢ºÇ¿·¥²¡¼¥à¤òÇã¤Ã¤¿Í§Ã£¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ã¤¤êÍ·¤ó¤Ç¡Ä¡£¤ª¥Ð¥«¤Ç¥ä¥ó¥Á¥ã¤À¤±¤ÉÁþ¤á¤Ê¤¤¾¯Ç¯¡Ö¤¤¤¯¤ë¡×¤È¡¢ÅÜ¤ë¤ÈÉÝ¤¤¤±¤ÉÄï»×¤¤¤Î»Ð¡Ö¤·¤Ê¤Î¡×¤Î»ÐÄï¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë²û¤«¤·¤µ°î¤ì¤ëÆü¡¹¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤ò¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Êµ¤Ê¬¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡½¡½¡£
¡¡¡Ö¥¢¥Ë¥á²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Þ¥ó¥¬¥é¥ó¥¥ó¥°2024¡×¤Ç¸«»öÂè1°Ì¡¢¡Ö¼¡¤Ë¤¯¤ë¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2024¡×¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂêÊ¨Æ¡ª »Ò¤É¤â»þÂå¤Î³Ú¤·¤¤µ²±¤Ë¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¡Ø¤·¤Ê¤Î¤ó¤Á¤Î¤¤¤¯¤ë¡Ù¤ò1¡Á5´¬¤Î¸·Áª¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢ºÇ¿·6´¬¤«¤é¿·µ¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨ËÜºîÉÊ¤Ï¡Ø¤·¤Ê¤Î¤ó¤Á¤Î¤¤¤¯¤ë 2¡Ù¡ÊÃçÁ¾ÎÉ¥Ï¥ß/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿
¢£¥³¥ë¥È¥Ñ¥¤¥½¥ó
