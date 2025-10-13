松竹芸能のお笑いコンビ・セバスチャンの原田公志（ひろし＝39）が膵臓（すいぞう）がんの治療のため、当面の間休養することが13日までに明らかになった。同社が公式サイトで発表した。



【写真】膵臓がんを公表した原田 元気いっぱいの笑顔だが…忍び寄っていた病魔

発表によれば、原田はすでに治療に入っており、コンビで出演を予定していたライブ、イベントは全て休演。原田がレギュラー出演中だった長野放送「土曜はこれダネッ！」（土曜、後6・00）は当面の間、相方・阿部健一（40）が出演するという。



原田は11日、自身のXで「皆さんご心配おかけして申し訳ありません。復帰目指してしっかり治します！」と決意表明。相方・阿部もXで「本人は今のところ至って元気で普段通りキレまくってるんですぐにしっかり治して戻ってきてくれると思います！」とつづった。



同コンビは2009年に結成。原田は中卒で、2019年に放送されたテレビ朝日系「アメトーーク！」の「高校中退芸人」にも出演。一方、阿部は慶應義塾大学卒で、在学中には2005年度ミスター矢上（理系）に選ばれている。



松竹芸能の発表全文は、以下の通り。



◆ ◆

セバスチャン原田 休養のお知らせ



いつも弊社タレントを応援頂き、誠にありがとうございます。

セバスチャン・原田公志が、膵臓がんの治療の為、しばらくの間休養させて頂く事になりました。



既に治療に入っており、現在レギュラー出演中の長野放送「土曜はこれダネッ！」のスタジオについては相方の阿部健一が当面の間、出演させて頂きます。

※10/18（土）はスケジュールの都合で阿部も欠席となります。



コンビとして出演予定にしておりましたライブ・イベントにつきましては全て休演とさせて頂きます。

ファンの皆様、関係各所には多大なるご心配とご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

◆ ◆



（よろず～ニュース編集部）