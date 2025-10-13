¡ãÁÏ´©´ë²è¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñ¥È¥ê¥¬¡¼£¶£°¡×㊴¡ä¥¼¥í¤«¤éÃÛ¤¤¤¿Â¤Á¥¶¯¹ñ¡Ä·ÐºÑ¡¦°ÂÊÝ¡¦µ»½Ñ¡Ö3³Ñ´ÏÂâ¡×È¯¿Ê¡Ê2¡Ë
´Ú¹ñ¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö1¥É¥Ã¥¯Â¿Á¥Çõ·úÂ¤¡×¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¹â¤á¤¿¡£¥É¥Ã¥¯¤È¤ÏÂ¤Á¥½ê¤ÎÁ¥Çõ·úÂ¤¡¦½¤Íý»ÜÀß¤À¡£Åö»þ¤Ï°ì¤Ä¤Î¥É¥Ã¥¯¤ÇÁ¥Çõ1ÀÉ¤ò·úÂ¤¤¹¤ë¤Î¤¬¾ï¼±¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·´Ú¹ñ¤Ï¾®¤µ¤ÊÁ¥¤Î¾ì¹ç¡¢°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¥É¥Ã¥¯¤Ç¿ôÀÉ¤òÆ±»þ¤Ë·úÂ¤¤·¤¿¡£Á¥Çõ¤ÎÁÈÎ©Ã±°Ì¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤òÂç·¿²½¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÌÌ¤Ç¤â³×¿·¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£ÆÃÍ¤Î¶ÐÊÙÀ¤ËÁÏ°ÕÅª¤ÊÆ¬Ç¾¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ´Ú¹ñÂ¤Á¥»º¶È¤òÀ¤³¦1°Ì¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£¤µ¤é¤ËLNG±¿ÈÂÁ¥¤ÈÄ¶Âç·¿³¤ÍÎ¥×¥é¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¿·µ»½Ñ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢´Ú¹ñ¤Ï2010Ç¯Âå¤Þ¤ÇÀ¤³¦Â¤Á¥1°Ì¤ò¼ÀÁö¤·¤¿¡£Â¤Á¥¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡³£¡¦ÅÅµ¤¡¦ÅÅ»Ò¤Ê¤É´ØÏ¢»º¶È¤Þ¤Ç¤¬Ìö¿Ê¤·¤¿¡£
·³´Ï¤Î·úÂ¤¤â¥¼¥í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¢¥¸¥¢¹ñ²È¤Ï¼«¤é°ÂÊÝ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥¯¥½¥ó¡¦¥É¥¯¥È¥ê¥ó¡Ê69Ç¯¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¸å¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¼«¼ç¹ñËÉ¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¾®½Æ¤âºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ë·³´Ï·úÂ¤µ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àø¿å´Ï¤òÍ¢Æþ¤·¡¢¤½¤Î´ë¶È¤Ë¸¦½¤¤Ë¹Ô¤¯·Á¤Çµ»½Ñ¤ò°ì¤Ä¤º¤ÄÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ1ÈÖÀø¿å´Ï¤Î1300¥È¥óµé¡ÖÄ¥ÊÝ»©¡Ê¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ü¥´¡Ë¡×¤òÍ¢Æþ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢2ÈÖ´Ï¤«¤é¤Ï¼«¤é·úÂ¤¤·¤¿¡£º£¤Ï¤â¤¦ºÇÀèÃ¼¥¤¡¼¥¸¥¹´Ï¤Þ¤Ç¤ò¿×Â®¤Ë·úÂ¤¤Ç¤¤ë¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡¡Ö³¤ÍÎÖÁµ¯¡×Ãæ¹ñ¤ÎÄ©Àï
°ìÊý¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤¬µÞ·ã¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¡£95Ç¯¤Ë±¶»³Â¤Á¥½ê¤òË¬¤ì¤¿¹¾ÂôÌ±¼çÀÊ¤¬¡Ö´Ú¹ñ·¿¥â¥Ç¥ë¤ò³Ø¤Ö¤Ù¤¡×¤È»Ø¼¨¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÂ¤Á¥»º¶È¤Ï¼«¹ñÆâ¤ÎÇüÂç¤ÊÈ¯ÃíÊªÎÌ¤ÈÌµ¸Â¤Ë¶á¤¤¶âÍ»»Ù±ç¤ÎÃæ¡¢º£¤Ç¤Ï¼õÃíÎÌ´ð½à¤ÇÀ¤³¦1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï¤¤¤Ä¤«ÂÀÊ¿ÍÎ¤ÇÊÆ³¤·³¤ÎÀïÎÏ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö³¤ÍÎËÙµ¯¡×¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¡¢Â¤Á¥¶¥ÁèÎÏ¤Î¶¯²½¤Ë¤µ¤é¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤Þ´Ú¹ñÂ¤Á¥´ë¶È¤Ï¿·¤¿¤Ê³ÈÄ¥ÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ»½Ñ°ÜÅ¾¤È¸½ÃÏ¶¦Æ±À¸»º¤òÄÌ¤¸¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÂ¤Á¥¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£ÊÆ¹ñ¤È¤ÎMASGA¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬°ìÎã¤À¡£HD¸½Âå½Å¹©¶È¤È¥µ¥à¥¹¥ó½Å¹©¶È¤Ï¥¤¥ó¥ÉÂ¤Á¥´ë¶È¤È»÷¤¿¶¨Ìó¤ò·ë¤ó¤À¡£¥½¥¦¥ëÂç¤Î¥¤¡¦¥·¥ó¥Ò¥ç¥óÂ¤Á¥³¤ÍÎ¹©³Ø²Ê¶µ¼ø¤Ï¡ÖÃ»´ü¤Î¼ý±×¤è¤ê¹ñ²È¤ÎÃÏ°Ì¤È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¼çÆ³¸¢¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ÀïÎ¬¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤¿¹ñ¤¬¿Æ¤·¤¤ÎÙ¹ñ¤ò¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒ¤È¤·¤Æ°ú¤¹þ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¿½Åì¿¢²ñÄ¹¤Ï¡ÖÂ¤Á¥»º¶È¤ÏÃ±¤Ê¤ëÍ¢½Ð»º¶È¤Ç¤Ê¤¯¹ñ²È°ÂÊÝ»ñ»º¤È¤ß¤ë¤Ù¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£·³»ö°ÂÊÝ¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥¿¥ó¥«¡¼¤ÈLNG±¿ÈÂÁ¥¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ðÈ×¤À¡£´Ú¹ñ¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤ÎËÇ°×Êª»ñ¤òÁ¥¤ÇÀÑ¤ß½Ð¤¹¹ñ¤Ï·ÐºÑ°ÂÊÝ¤Þ¤Ç¤âÂ¤Á¥»º¶È¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÊÆ¹ñ¤¬Â¤Á¥»º¶È¤ÎºÆµ¯¤È¶«¤ÖÍýÍ³¤À¡£¿½²ñÄ¹¤Ï¡ÖÁ´À¤³¦¤Î·³´Ï¡¦LNGÁ¥¡¦³¤ÍÎ¥×¥é¥ó¥È¤ÎÁêÅöÉôÊ¬¤¬´Ú¹ñ¤Îµ»½Ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡¢Â¤Á¥µ»½Ñ¤Î¼çÆ³¸¢¤Ï³°¸ò¡¦°ÂÊÝ±Æ¶ÁÎÏ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£