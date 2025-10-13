17ºÐ¤Î±àÉôÈ¬ÁÕ¡¡Âçºä¤Ê¤ª¤ß¤Ë´°ÇÔ¤â¡Ö¤¤¤¤Áª¼ê¡×¤È¾Î¤¨¤é¤ì¤ë¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥óOP½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹
¡¡¡þ½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¡¡ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê2025Ç¯10·î13Æü¡¡Âçºå¡¦¥â¥ê¥¿TC¤¦¤Ä¤Ü¡Ë
¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥×¥íÅ¾¸þ½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±266°Ì¤Ç17ºÐ¤Î±àÉôÈ¬ÁÕ¡Ê¤ï¤«¤Ê¡¢IMG¡Ë¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°16°Ì¤ÇÂè1¥·¡¼¥É¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê27¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0¡½2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤òÏ¢È¯¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢0¡½6¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤ÏËÜÍè¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»¡¢Âè1¥²¡¼¥à¤Ê¤É3¥²¡¼¥à¤òÃ¥¼è¡£4¡½6¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡±àÉô¤Ïº£Ç¯1·î¤ÎÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÍ¥¾¡¡£4ÂçÂç²ñ¤ÎÆ±¼ïÌÜ¤òÆüËÜÁª¼ê¤¬À©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢1969Ç¯¤ÎÂô¾¾ÏÂ»Ò°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë74¡¢º¸Íø¤¤ÎÂç´ï¤Ç¡¢º£·î8Æü¤Ë¥×¥íÅ¾¸þ¤òÉ½ÌÀ¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°266°Ì¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¡Ê¼çºÅ¼Ô¿äÁ¦¡Ë¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ëº£Âç²ñ¤¬¥×¥í½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾ìÆâ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿Âçºä¤Ï¡Ö±àÉôÁª¼ê¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Áª¼ê¤Ç¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¿¥Õ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È17ºÐ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£