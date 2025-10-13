µð¿Í¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹¤Ë°Õ³°¤Ê¡È¼åÅÀ¡ÉÈ¯³Ð¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡ÖÎý½¬¤µ¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Í¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¢ÀÐÄÍÍµØ¹¡Ê¤æ¤¦¤»¤¤¡ËÆâÌî¼ê¡Ê19¡á²ÖºéÆÁ±É¡Ë¤¬11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡ÊÅÚÍËÁ°5¡¦55¡¢ÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÇ®¥±¥Ä¾ðÊó¡×¤Ë½éÅÐ¾ì¡£°Õ³°¤Ê¡È¼åÅÀ¡É¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÂÎ°é¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±¿Æ°¿À·ÐÈ´·²¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡£¤½¤ì¤â¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤À¡£³Ø¹»¤ÎÂÎ°é¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤¾¤«¤·³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¤È»×¤¤¤¤ä¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÂÎ°é¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥Ã¥È¡Ê±¿Æ°¡Ë¤È¤«¤¬¶ì¼ê¤Ç¡£¡ÊÅ´ËÀ¤Î¡ËµÕ¾å¤¬¤ê¤È¤«¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ä¡×
¡¡ÆÃ¤ËµÕ¾å¤¬¤ê¤Ï¡ÈÊä½õÈÄ¤¢¤ê¡É¤Ç¤â¡Ö¤Ç¤¤¿µ²±¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂç¤Î¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÈÖÁÈÂ¦¤¬¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤ËÀÐÄÍ¤Î¡ÖµÕ¾å¤¬¤êÀ®¸ù¤Ø¤ÎÆ»¡×´ë²è¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Î19ºÐ¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÈÖÁÈ¤«¤éÆ±¤¸¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤¦¸«¤¨¤Æ¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤³¤íÂÎÁà¶µ¼¼¤È¤«¹Ô¤«¤µ¤ì¤Æ¤¿¤«¤é¡×¤ÈÂÎ°é¤ÏÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤¬¡¢µð¿Í¤ÎÁª¼ê¤ÇµÕ¾å¤¬¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÃ¯¡©¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£
¡¡ÀÐÄÍ¤À¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤¢¤È¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¹Í¤¨¡¢¡ÖÎý½¬¤µ¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Û¤Û¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£