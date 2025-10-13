¥¨¥¢¥×¥µ¥ó¡¢¾¾»³¡Á³ø»³Àþ¤òÁýÊØ¡¡ÃÊ³¬Åª¤Ë1Æü1±ýÉü¤Ë
¥¨¥¢¥×¥µ¥ó¤Ï¡¢¾¾»³¡Á³ø»³Àþ¤òÁýÊØ¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¿å¡¦¶â¡¦ÆüÍË¤Î½µ3±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢10·î1Æü¤«¤é²Ð¡¦ÌÚ¡¦ÅÚÍË¤òÄÉ²Ã¤·¤¿½µ6±ýÉü¡¢10·î26Æü°Ê¹ß¤Ï1Æü1±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£Æ±Ï©Àþ¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥Ç¥¤¥ê¡¼±¿¹Ò¤È¤Ê¤ë¡£
µ¡ºà¤Ï¥¨¥¢¥Ð¥¹A321·¿µ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£½êÍ×»þ´Ö¤Ï¾¾»³È¯¤¬1»þ´Ö20Ê¬¡¢³ø»³È¯¤¬1»þ´Ö10Ê¬¡£
°¦É²¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Ï©Àþ¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼²½¤ËÈ¼¤¦·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï¡¢Ç¯´Ö41²¯9,000Ëü±ß¤È»î»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¢£¥À¥¤¥ä
BX133¡¡¾¾»³¡Ê18¡§35¡Ë¡Á³ø»³¡Ê19¡§55¡Ë
BX134¡¡³ø»³¡Ê16¡§30¡Ë¡Á¾¾»³¡Ê17¡§40¡Ë