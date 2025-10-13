¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥óËÌÀî¤Ò¤«¤ë¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à½éÀï¤ÇÄËº¨¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡Ä¥ê¡¼¥°»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤ÎµÏ¿¤Ë
ÎÓÊæÇ·¹á¡¢ÌâÌÚ·ë²Ö¡¢ÀÐÀîÍþ²»¡¢ËÌÀî¤Ò¤«¤ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¡£
12Æü¤ËµÜß·¤Ò¤Ê¤¿ÍÊ¤¹¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢1-4¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
Á°È¾16Ê¬¡¢ÌâÌÚ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉGK¤¬ÃÆ¤¯¤È¡¢ÎÓ¤¬¥Ü¥ì¡¼¤ÇÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¸åÈ¾17Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¸åÈ¾25Ê¬¤Ë¤ÏËÌÀî¤¬ÌµÇ°¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡Ä¡£
¥¯¥ê¥¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¼«¿Ø¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
»×¤ï¤º¤¦¤Ê¤À¤ì¤ëËÌÀî¤ò¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤¬Îå¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¬·è¾¡¥´¡¼¥ë¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿28ºÐ¤ÎËÌÀî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢8·î¤Ë¤³¤±¤éÍî¤È¤·¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó½÷»Ò¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤â¤³¤ÎÆü¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
Opta¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËÌÀî¤Ï¡¢±Ñ½÷»Ò¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤ÎWSL¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à½éÀèÈ¯¤Ç¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÎòÂå¡Ö¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë²¦¡×TOP8
¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ï³«Ëë6»î¹ç¤Ç1¾¡1Ê¬4ÇÔ¡£Í¥¤ì¤¿º¸Â¤Î¥¥Ã¥¯¤ò»ý¤ÄËÌÀî¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£