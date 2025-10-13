関関同立の中で「最も子どもを進学させたい大学」ランキング！ 2位「立命館大学」、1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜2日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、関関同立の大学に関するアンケートを実施しました。
その中から、「関関同立の中で最も子どもを進学させたい」大学ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「自身の出身校で、すごくいい学校だと思ったから」（30代女性／埼玉県）、「賢くて全国的に有名だし、就職にも有利そうだから」（50代女性／兵庫県）、「教育環境が整っていて、就職にも強く、将来の選択肢が広がりそうだから」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「優秀な生徒が多くて知名度も高いから」（20代女性／栃木県 ）、「交友関係が良さそうならイメージがあります」（30代女性／愛知県）、「偏差値が高いところで知名度も高いので、子供が通ったら親としても鼻が高いです」（20代女性／石川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：立命館大学／78票立命館大学は多様な学部を持ち、学際的な教育に力を入れているため、子どもの幅広い興味や進路に対応しやすいと評価されています。グローバル教育にも積極的で、国際的な視野を広げられる環境が整っていることも魅力です。また、スポーツや文化活動も盛んで、バランスの取れた大学生活を送れるイメージがあります。
1位：同志社大学／155票同志社大学は歴史と伝統があり、社会的評価が高いことが、子どもに誇りを持って進学させたい理由として挙げられます。リベラルアーツ教育を重視し、知性だけでなく人格形成にも力を入れている点も、保護者からの信頼が厚い一因。京都という歴史ある土地で学ぶことも、豊かな教養を育む上で魅力的です。
