IVE¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥È¥Ã¥×¥¹¤ÇÈþ¸ªºÝÎ©¤Ä¡Ö´°àú¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö½÷¿À¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/13¡Û6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡ÊWONYOUNG¡Ë¤¬¡¢10·î12Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤éÈþ¤·¤¤¸ª¤òÇÁ¤«¤»¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢²ÚÔú¤Ê¸ª¥é¥¤¥ó¤Î¤¾¤¯¥«¥¸¥å¥¢¥ë»äÉþ
¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡ÖComfort zone¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶À±Û¤·¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥°¥ì¡¼¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤éÈþ¤·¤¤¸ª¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢Âç¤¤á¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö´°àú¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö½÷¿À¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö°µÅÝÅª¥ª¡¼¥é¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥È¥Ã¥×¥¹¤ÇÈþ¸ªÈäÏª
¢¡¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
