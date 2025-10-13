◆学生３大駅伝開幕戦 出雲駅伝（１３日、島根・出雲市出雲大社正面鳥居前スタート、出雲ドーム前ゴール＝６区間４５・１キロ）

昨季の大学駅伝２冠の国学院大が２年連続３度目の優勝を果たした。アンカーを務めた主将の上原琉翔（４年）が昨年の全日本大学駅伝に続き、優勝のゴールテープを切った。

昨季の箱根駅伝王者の青学大はまさかの大苦戦。４区終了時点で関東勢最下位の１１位と低迷した。５区の塩出翔太（４年）と６区のエース黒田朝日（４年）が意地を見せたが、１〜４区は上位争いから大きく遅れた。

国学院大が「駅伝力」を見せつけ、堅実にタスキをつなぎ続けた。１区でエースの青木瑠郁（４年）がトップの中大と１４秒差の５位とまずまずのスタートを切ると、２区で３大駅伝初出場の尾熊迅斗（２年）も５位をキープした。

勝利を引き寄せたのは、エース区間の３区で区間２位と力走した野中恒亨（３年）だった。５位から３人抜きで２位に浮上。区間賞は城西大のヴィクター・キムタイ（４年）に譲ったが、５０００メートルの自己ベスト記録（１２分４８秒２０）と１万メートル自己ベスト記録（２６分５７秒３０）がいずれも日本記録を超える米国のアイビーリーグ選抜のグラハム・ブランクス（ハーバード大）、５０００メートル（１３分００秒１７）、１万メートル（２７分０６秒８８）、ハーフマラソン（５９分３２秒）の３種目で日本学生記録を持つ東京国際大のリチャード・エティーリ（３年）ら強豪に競り勝った。

４区で、当日変更で投入された辻原輝（３年）が区間新記録の快走で首位に浮上。２０１９年に青学大の神林勇太がマークした１７分２４秒の区間記録を４秒更新した。

５区はマラソン日本人学生歴代８位（２時間８分５０秒）の高山豪起（４年）が安定感あふれる走りで首位をがっちりとキープした。

アンカーの上原は、昨年の伊勢路と同じく、出雲路でも優勝への花道を走り、仲間が待つ出雲ドーム前に駆け込んだ。

昨季、出雲駅伝と全日本大学駅伝を快勝した国学院大は、唯一、逃した箱根路制覇を今季の一番の目標に掲げる。

今季のチームスローガンは「はばちかす〜想（おも）いの継承、そして革新へ〜」。上原主将は「『はばちかす』は僕の出身の沖縄の方言で『名をとどろかせる』などの意味があります」と説明。対義の意味を持つ「継承」と「革新」についても上原は熱く語った。

「昨季は出雲と全日本は勝つことができました。手応えがある中で箱根に臨みましたが、それでも勝てませんでした。箱根で勝つという強い思いを継承しながら、勝つために改善すべき点があれば改善しようということです。例えば、朝練習の補強トレーニングは昨年よりも時間をかけて、より丁寧に行うようになりました。その結果、故障者がほとんどいなくなり、チームが底上げされました」

昨季までの大エース平林清澄（現ロジスティード）、５０００メートル（１３分３４秒８５）とハーフマラソン（１時間４３秒）で国学院大記録を持っていた山本歩夢（現旭化成）が卒業。２人が抜けた穴は大きいが、チーム全体の成長と勢いで埋まりつつある。

今年２月に上原がハーフマラソンを１時間３０秒、６月に青木が５０００メートルを１３分３０秒４２で走り、山本の国学院大記録を更新した。平林が３年連続で担っていた箱根駅伝２区には青木や高山が力強く名乗りを挙げる。

夏合宿ではチーム全員が泥臭く走り込んだ。前田康弘監督（４７）は「昨年以上の練習が積めました」と手応えを明かす。

２０１９年、出雲駅伝で学生３大駅伝初優勝を果たした以降、３大駅伝の平均順位は３・８９位。常に上位争いに加わり、年々、国学院大の存在感は増している。出雲路を制して、全日本大学駅伝でも２年連続２度目の優勝を狙う。そして、本当の勝負は箱根路。「今季こそ箱根駅伝で勝ちます」と主将の上原はチーム全員の思いを代弁する。

勝った喜びと負けた悔しさ。昨季、その両方を知った国学院大は、また、ひとつ上のレベルのチームに成長して、２０２５年度の駅伝シーズンに挑んでいる。