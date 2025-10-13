◇女子テニス 木下グループ・ジャパン・オープン（2025年10月13日 大阪・モリタTCうつぼ）

シングルス1回戦が行われ、世界ランキング16位で第1シードの大坂なおみ（27＝フリー）は同266位で17歳の園部八奏（わかな、IMG）と対戦し、2―0で勝利して2回戦へと進んだ。

プロ転向初戦となった園部に対し、第1セットは強烈なサービスエースを連発するなど圧倒して6―0。第2セットは第1ゲームなど4ゲームを奪われながらも、6―4で制した。試合後の場内インタビューでは「会場に来ていただき、ありがとうございます。今週は私の誕生日の週で、16日です。たくさんのお客さんに来てもらえたらうれしい」と話した。

大坂がジャパン・オープンに出場するのは8年ぶり5度目。3歳まで育った大阪で試合をするのは、19年の東レ・パンパシフィックオープン以来となった。12日の会見では「今回、帰ってくることができて非常にうれしく思っているし、とてもたくさんのいい思い出がある。ここでプレーする姿を皆さんが見て、楽しんでいただけたら」と話していた。

対戦相手の園部は今年1月の全豪オープン・ジュニア女子シングルスで優勝。4大大会の同種目を日本選手が制するのは、1969年の沢松和子以来となった。身長1メートル74、左利きの大器で、今月8日にプロ転向を表明。世界ランキング266位で、ワイルドカード（主催者推薦）として出場する今大会がプロ初戦となった。