◇出雲全日本大学選抜駅伝（2025年10月13日 出雲大社前─出雲ドーム前の6区間45.1キロ）

学生3大駅伝の開幕戦、出雲駅伝は22チームが参加して行われ、国学院大が2年連続3度目の優勝を飾った。2連覇は史上7校目となった。

国学院大は当日のエントリー変更で投入された4区の辻原輝（3年）が区間新記録でトップに立ち、5区の高山豪起（4年）も快走。2番手の米アイビーリーグ選抜に39秒差、3番手の早大に43秒差をつけた。最終6区（10.2キロ）ではアンカーの主将・上原琉翔（4年）が前半こそ早大・工藤慎作（3年）に追い上げられたものの、余裕の逃げ切りで歓喜のゴールテープを切った。

国学院大は昨年、出雲駅伝と全日本大学駅伝で2冠に輝いたが、箱根駅伝は過去最高タイの3位だった。まずは11月2日の全日本で2年連続2冠、そして箱根で悲願の初優勝を目指す。

2位は38秒差で早大、3位は創価大、4位は米アイビーリーグ選抜、5位には駒大が入り、6位は城西大、青学大は7位、帝京大が8位だった。

▼国学院大・上原 かなりの貯金があってのスタートになったので、余裕を持っていけるレース展開になったので、前の5人にはとても感謝している。（主将として）自分が優しくしたおかげでのびのびできたので、みんな強くなったと思う。

▼前田康弘監督 混戦になると思ったので、気づいたら後半に国学院、という自分たちの持ち味の駅伝はできたと思う。4、5区に自信があったので、そこで先頭で来た時に勝てるかなという予感はありました。次の全日本、箱根も優勝目指してしっかり頑張りたい。