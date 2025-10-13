½Ð±À±ØÅÁ¤ÏÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤¬Ï¢ÇÆ¡ª¡¡3¶è¤ÎÌîÃæ¹±µü¤¬Î±³ØÀ¸¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î½¸ÃÄ¤Ç·ãÁö¡¡4¶è¤ÎÄÔ¸¶µ±¤¬¶è´Ö¿·µÏ¿¤ÇµÕÅ¾
¡þÂè37²ó½Ð±À±ØÅÁ(13Æü¡¢½Ð±ÀÂç¼ÒÀµÌÌÄ»µïÁ°¡Á½Ð±À¥É¡¼¥àÁ° 6 ¶è´Ö:45.1¥¥í)
Âè37²ó½Ð±À±ØÅÁ¤¬13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤¬Âç²ñÏ¢ÇÆ¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1¶è¤ÎÀÄÌÚÎÜ°êÁª¼ê(4Ç¯)¡¢2¶è¤ÎÈø·§¿×ÅÍ(2Ç¯)¤È¾å°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÁá°ðÅÄÂç³Ø¤È24ÉÃº¹¤Î5°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¤¿ÌîÃæ¹±µüÁª¼ê(3Ç¯)¤¬Î±³ØÀ¸¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤Î½¸ÃÄ¤Ç²÷Áö¡£1°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¾ëÀ¾Âç³Ø¤È5ÉÃº¹¤Î2°Ì¤Ç¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ4¶è¤ÎÄÔ¸¶µ±Áª¼ê(3Ç¯)¤¬¤½¤ÎÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¡£¶è´Ö¿·µÏ¿¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢5¶è¤Î¹â»³¹ëµ¯Áª¼ê(4Ç¯)¤¬¥È¥Ã¥×¤ò¼é¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï6¶è¤Î±ØÅÁ¼ç¾¡¦¾å¸¶Î°æÆÁª¼ê(4Ç¯)¤¬2»þ´Ö09ÉÃ12¤Î¥¿¥¤¥à¤ÇÍ¥¾¡¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤Ï2Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£¥¨¡¼¥¹¤ÎÊ¿ÎÓÀ¶À¡Áª¼ê¤¬Â´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤â¤½¤Î¶¯¤µ¤¬·òºß¤Ç¤¹¡£2°Ì¤Ë¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Ø¡¢3°Ì¤Ë¤ÏÁÏ²ÁÂç³Ø¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£