ドジャースとリーグ優勝決定シリーズで対戦する、敵将のブリュワーズのパット・マーフィー監督が自チームの“怪物新人”について言及しました。

マーフィー監督は、今季MLBデビューを遂げたジェイコブ・ミジオロウスキー投手について、「本当に、ミズがこれまでのようにステップアップしてくれたおかげで、私たちは彼に対する自信がますます高まっています。そして彼は少しずつ調子を取り戻しています。それがチームにとっても助けになっていると思います。私たちはチームを組み立てていく必要があります。それが私たちのやり方です。パッチワークのようなものですが、これまでのところかなりうまくいっています」と賞賛しました。

ミジオロウスキー投手は、2メートル超えの長身から投げ下ろす100マイルを超える速球と鋭い変化球を武器に、今季5勝を達成しました。ポストシーズンでも最速167.8キロを記録し、7イニングを投げわずか1失点。2試合で勝ち投手になり、リーグ優勝決定シリーズ進出に貢献しました。

マーフィー監督は、起用法について「本当にわかりません。それはまだ決まっていません。彼が先発する可能性はあります」とコメント。ドジャースのワールドシリーズ連覇に、”怪物新人”が立ちはだかります。