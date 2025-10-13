²Ú¤ä¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¯¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤½¤¦¡Ä¥¢¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤é¤³¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬°µÅÝÅª1°Ì
³¹Ãæ¤Ç¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥¢¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¸«¤«¤±¤¿¤È¤¡¢¤½¤³¤Ë¿ä¤·¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¡Ö¥¢¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬539É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¡©
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯´ØÏ¢»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¡¼¥È¥Õ¥ì¥ó¥ÉAUTO¤È¶¦Æ±¤Ç³ô¼°²ñ¼ÒNEXER¤¬¡¢Á´¹ñ¤ÎÃË½÷1000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê539É¼¡Ë
¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ç¤âÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡£¡Ê10Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤À¤«¤é¡£¡Ê10Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤È¤¤¤¨¤ÐÂçÃ«æÆÊ¿¤À¤«¤é¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦º£°ìÈÖ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦ÆüËÜ¤Çº£¤Ï¡¢Á´¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¿Í¤¬°ìÈÖÍÌ¾¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ´¤ì¤À¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦Â¸ºß¤¬³æ¹¥ÎÉ¤¤¤«¤é¡£¿Í¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦ÃÎÌ¾ÅÙ¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢À®ÀÓ¡¢Á´¤Æ¤ÇÆüËÜ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
2°Ì¡§°æ¾å¾°Ìï¡Ê60É¼¡Ë
¡¦°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç¥¢¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÎÏ¶¯¤¯¤ÆÇÉ¼ê¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦À¤³¦ºÇ¶¯¤À¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¶¯¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤ÇÌÜ¤ò¤Ò¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦ÆüËÜ¿ÍºÇ¶¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ç¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤À¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¶¯¤¯¤Æ¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¿Í¤Ë¥¢¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¾ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤½¤¦¡£¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦½ÅÎÌµé¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¿¥¤¥½¥ó¤¬¡Ø°æ¾å¾°Ìï¤Ï²øÊª¤À¡Ù¤ÈË«¤á¾Î¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎºÇ¶¯ÆüËÜ¿Í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤À¤«¤é¡£¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
3°Ì¡§¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê44É¼¡Ë
¡¦¸«¤¿ÌÜ¤â¤¤¤¤¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤À¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¤À¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Ç³¤¨¤ëµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦Ä¹Ç¯³èÌö¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡£¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç³¨¤Ë¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¡Ê60Âå¡¦½÷À¡Ë
4°Ì¡§±©À¸·ë¸¹¡Ê42É¼¡Ë
¡¦¤È¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤À¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Èþ¤·¤¤¤Î¤Ç¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ç¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦°áÁõ¤â´Þ¤á¤Æßê¤Ó¤ä¤«¤½¤¦¤À¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦²ÚÎï¤ÊÉñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¿¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¯¡£¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
5°Ì¡§Âç¤ÎÎ¤¡Ê40É¼¡Ë
¡¦¤Ç¤«¤¯¤ÆÌÜÎ©¤Ä¤«¤é¡£¡Ê20Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹¥¤¤Ê¤¿¤á¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¼ã¤¯¤Æ¶¯¤½¤¦¤À¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦´ÓÏ¿¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦ÎÏ»Î¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¤Ê¤ª¡¢6°Ì°Ê²¼¤Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
6°Ì¡¡Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡¡21É¼
¡¦ÃË¤é¤·¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¥¢¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÇÉ¼ê¤ÊÁõ¾þ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦ÇÉ¼ê¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤½¤¦¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
7°Ì¡¡¹â¶¶Íõ¡¡19É¼
¡¦º£¥Ð¥ì¡¼³¦¤ÇÍÌ¾¤À¤«¤é¡£¡Ê10Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¥Ï¡¼¥Õ¤Ã¤Ý¤¤ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¡¢¾Ð´é¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
Æ±Î¨8°Ì¡¡»°ÆÑ·°¡¡17É¼
¡¦ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤À¤«¤é¡£¡Ê10Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦³¤³°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¿¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
Æ±Î¨8°Ì¡¡ÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¡¡17É¼
¡¦¤¤ì¤¤¤ÊÊý¤À¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦²Ú¤¬¤¢¤ëÍÆ»Ñ¤È¿ÍÊÁ¡£¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
10°Ì¡¡ËÌ¸ý¿º²Ö¡¡14É¼
¡¦¶¯¤µ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¤ä¤ê¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤è¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ú½ÐÅµ¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒNEXER¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¡¼¥È¥Õ¥ì¥ó¥ÉAUTO