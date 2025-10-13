¡Ö¤è¤¯»÷¤Æ¤ë!!¡×Ëå¤ÏÅÅ·âÅ¾¸þ¤Î¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷²¦¡Ä¼Â»Ð¤Î²Î¼ê¤¬TGC¤ÇÊ¡²¬¹ßÎ×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤ÆåºÎï¡×
Çò¤Î¥Ë¥Ã¥È¤ò¤Õ¤ó¤ï¤êÃå¤³¤Ê¤¹
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTGC¡×¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤ÎµªÊ¿Íü²Ö(23)¤Î»Ð¤Ç¡¢²Î¼ê¤ÎµªÊ¿Ë¨³¨(27)¤¬ÅÐ¾ì¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12ÆüÊ¡²¬¡¦ËÌ¶å½£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖTGC KITAKYUSHU 2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿µªÊ¿Ë¨³¨¤ÏX¤Ç¡Ö¹áÀî°ÊÍè¤Þ¤¿½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿♡¤Þ¤¿¤³¤³¤Ë»ä¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Þ¤¿TGC¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤³¤ì¤«¤é¤âÂô»³¼«Ê¬Ëá¤¤¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª°áÁõ²Ä°¦¤¤¤·¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤â¹¥¤ß¤¹¤®¤¿¡×¤È´î¤Ó¤È¤È¤â¤Ë¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î°áÁõ¡¢Çò¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ë¥Ã¥È¤Ë¹õ¤Î¥¿¥¤¥È¤Ê¥¹¥«¡¼¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÖ¤ä¤«¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤ÆåºÎï¤ÊË¨³¨¤µ¤ó¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡×¡Ö¥ê¥¢¥¿¥¤¤Ç¸«¤Þ¤·¤¿¡ªË¨³¨¤µ¤ó¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö¤ª¤â¤¨¤µ¤ó¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤è¡¼¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖTGCËÌ¶å½£¤ªÈè¤ìÍÍ¡Á¡×¤ÈÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Ëå¡¦µªÊ¿Íü²Ö¤¬»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤è¤¯»÷¤Æ¤ë!!¡×¡ÖµªÊ¿»ÐËå Ä¶Ä¶Ä¶²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤¡×¡ÖµªÊ¿»ÐËå¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¨¤§¡Á¡×¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡µªÊ¿Ë¨³¨¤ÎËå¡¦Íü²Ö¤Ï¡¢2018Ç¯¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÍ¥¾¡¡¢19Ç¯¡¢20Ç¯¤Î»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£Àè·î¤Ë¤Ï25Ç¯¥¢¥¸¥¢Âç²ñÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÀ¾»³¿¿¸ê¤È¥«¥Ã¥×¥ë¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£