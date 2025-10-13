¡Ö¤½¤Î¸å¤ò¸«¤¿¤¤¡×ºÇ½ª²ó·Þ¤¨¤¿àÌ¾ºîÄ«¥É¥éÉ×ÉØáÁá¤¯¤âºÆ²ñ¡ªÌ©Ãå2S¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ¡Ö¿è¤Ê·×¤é¤¤¡×¡Ö¥í¥¹¤ä¡Á¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡×
¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡11Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Á¥ç¥Ã¤Á¤ã¤ó¡×(1987Ç¯)¤ÎºÆÊüÁ÷¡£¥í¥¹¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó½÷Í¥¤¬SNS¤Ç¸ø³«¤·¤¿àÉ×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀ¤ÎÉ¸øÂ§¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¡ØDOORS ¥è¥í¥³¥Ó¥Î¥È¥Ó¥é¡Ù¤Ø¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤¡¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¡£²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀ¤ÎÉ¸øÂ§¤È¡¢¥½¥Õ¥¡¤ËÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Ä«¥É¥é¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÄ³»Ò¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Á¥ç¥Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤ò±é¤¸¤¿¸ÅÂ¼¤ÈÄ³»Ò¤ÎÉ×Ž¥Í×Ìò¤òÌ³¤á¤¿À¤ÎÉ¤ÏµìÃÎ¤ÎÃç¡£ÂÎ¤ò´ó¤êÅº¤ï¤»¡¢Æ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ëÂ©¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊüÁ÷¤«¤é38Ç¯·Ð¤Ã¤¿Í×¤µ¤ó¤È¥Á¥ç¥Ã¤Á¤ã¤ó¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¡ª¡ªÀ¤ÎÉ¤µ¤ó¤È¡ØºÇ½ª²ó¤ÎÆü¤ËºÆ²ñ½ÐÍè¤ë¤È¤Ï¤¹¤´¤¤¶öÁ³¤À¤Í¡Ù¤È´¶³´¿¼¤¯ð÷¤¹ç¤¤¥Á¥ç¥Ã¤Á¤ã¤óÏÃ¤·¤Ë²Ö¤¬ºé¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÆÊüÁ÷¤ÎºÇ½ª²ó¤ÎÆü¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÇ½ª²ó¤À¤Ã¤¿¡£±£¤ì¤¿Ì¾ºî¤Ç¤Ê¤¯Ž¤Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¤Æ²¡¹¤È¤·¤¿Ì¾ºî¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¤½¤Î¸å¤Î¥Á¥ç¥Ã¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö´äºêÉ×ºÊ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Á¥ç¥Ã¤Á¤ã¤ó¥í¥¹¤ä¡Á¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¶»Ç®¡×¡Ö¿è¤Ê·×¤é¤¤¡×¡Ö¥Á¥ç¥Ã¤Á¤ã¤ó¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ´¶·ã¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£