森川葵、ほっそりウエストで美スタイル 小さいおじさんのシーンに本音「もう本当にわからなかったです」
俳優の森川葵、高嶋政宏（※高＝はしご高）が13日、都内で行われた映画『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』公開記念舞台あいさつに参加した。
【写真】『オリバーな犬』の旗を振り回して登場した吉岡里帆
森川は、ほっそりウエストが目を引く赤いワンピースで登場。高嶋演じる“小さいおじさん”が登場するなどオダギリジョー監督の世界観があふれんばかりに映し出されている本作について「『ヤバいな』と思いました。映画館でしか見れないかもな、この映画は、と。台本を読んだ時に正直全然何もわからなくて（笑）。映画になった時に観たらわかるかなって思ってたんですけど、観に行って『これは映画館じゃなきゃ無理だ。途中でトイレに行ったら、もうそこから回収はできない没頭しないと観られない映画』と思いました」と振り返っていた。小さいおじさんのシーンについては「『小さいおじさん出てくるんだ』という感じでした（笑）。もう本当にわからなかったです」と本音でぶっちゃけて笑わせていた。
イベントには、吉岡里帆、菊地姫奈、オダギリジョー監督も参加した。
本作は、オダギリが脚本・監督・編集・出演する2021年にNHKで放送されたドラマの続編となる劇場版。狭間県警の鑑識課に属する警察官・青葉一平（池松壮亮）と、その相棒である“警察犬”オリバーが、次々と発生する不可解な事件に挑んでいくストーリー。しかし、一平に見えているオリバーは、酒と煙草と女が大好きな、着ぐるみ姿のおじさん。そんなオリバーが、時に鋭い洞察とメタ発言で事件解決を導いてくれる頼れる（？）相棒となる。
【写真】『オリバーな犬』の旗を振り回して登場した吉岡里帆
森川は、ほっそりウエストが目を引く赤いワンピースで登場。高嶋演じる“小さいおじさん”が登場するなどオダギリジョー監督の世界観があふれんばかりに映し出されている本作について「『ヤバいな』と思いました。映画館でしか見れないかもな、この映画は、と。台本を読んだ時に正直全然何もわからなくて（笑）。映画になった時に観たらわかるかなって思ってたんですけど、観に行って『これは映画館じゃなきゃ無理だ。途中でトイレに行ったら、もうそこから回収はできない没頭しないと観られない映画』と思いました」と振り返っていた。小さいおじさんのシーンについては「『小さいおじさん出てくるんだ』という感じでした（笑）。もう本当にわからなかったです」と本音でぶっちゃけて笑わせていた。
本作は、オダギリが脚本・監督・編集・出演する2021年にNHKで放送されたドラマの続編となる劇場版。狭間県警の鑑識課に属する警察官・青葉一平（池松壮亮）と、その相棒である“警察犬”オリバーが、次々と発生する不可解な事件に挑んでいくストーリー。しかし、一平に見えているオリバーは、酒と煙草と女が大好きな、着ぐるみ姿のおじさん。そんなオリバーが、時に鋭い洞察とメタ発言で事件解決を導いてくれる頼れる（？）相棒となる。