◇サッカー国際親善試合 日本―ブラジル（2025年10月14日 東京・味の素スタジアム）

サッカーのブラジル代表は13日、日本戦（14日、味スタ）に向けた会見を行い、ブルーノ・ギマランイス（27＝ニューカッスル）が出席した。

ギマランイスは翌日に迫った日本戦に向け「私は代表で一番良い時期にある。自信もある」と意気込んだ。

所属するニューカッスルでは三笘（ブライトン）や鎌田（クリスタルパレス）ら日本人選手とプレミアの舞台で対戦している。「非常にレベルの高い選手たちだと思っている。他にもリバプールにいた南野選手（モナコ）、久保選手（Rソシエダード）も知っている」と印象を語った。日本代表についても「非常にレベルが高いチーム。日本を研究している、特にボールコントロールするチームだと思う。スペースを与えてはいけないし、日本（の攻撃）を無効化していきたい」とイメージを描いた。

東京五輪では金メダルにも輝いており「東京には良い思い出もある」と話した。02年W杯日韓大会ではブラジル代表が優勝しており「お祭り騒ぎになったことを覚えている」とも明かした。

チームを率いるアンチェロッティ監督については「監督が明日（14日）はどうするのかは知らない」と多くを語らなかったものの、「W杯に向けて最大限の活躍をしていきたい。W杯はブラジル国民が待ち望んだ大会」と表情を引き締めた。

10日の韓国戦は5―0と圧倒。12日夜に来日した。過去の対戦成績は日本の2分け11敗。22年6月の前回対戦は0―1で敗れている。

▽ブラジルの韓国戦先発メンバー

＜GK＞ベント（アルナスル）

＜DF＞ビチーニョ（ボタフォゴ）、ミリタン（Rマドリード）、ガブリエル（アーセナル）、ドグラス・サントス（ゼニト）

＜MF＞ギマランイス（ニューカッスル）、カゼミロ（マンチェスターU）

＜FW＞エステバン（チェルシー）、ロドリゴ（Rマドリード）、ビニシウス（Rマドリード）、マテウス・クーニャ（マンチェスターU）