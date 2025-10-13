菊地姫奈、透け感ドレスで華やかに ダンスシーンで1ヶ月練習 吉岡里帆が感謝「姫奈ちゃんだけが安心材料」
俳優の吉岡里帆、菊地姫奈、オダギリジョー監督が13日、都内で行われた映画『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』公開記念舞台あいさつに参加した。
【写真】『オリバーな犬』の旗を振り回して登場した吉岡里帆
透け感あるオフホワイトのドレス姿で菊地は登場。「終始不思議で独特な世界観。オダギリワールド全開だなと思いました」と話しながらオダギリ監督について「ずっと穏やかで。私はインした時にすごく緊張してたんですけど、だんだんと肩の荷が下りていくような現場作りをしていただいて。最後には楽しく現場に入って演じることができたなって思います」と笑顔を見せた。
劇中で菊地はは吉岡らとのダンスシーンがある。「1ヶ月ぐらい練習しました」と菊地は振り返ると、吉岡は「あれこそ『聞いてない』でしたね」と苦笑い。テレビシリーズからのファンだった吉岡はオファーに「やった！」と喜んだが「決まってから『RRR』みたいなダンスをしてほしい、とオダギリさんがおっしゃっている、と」と苦笑いで回顧。菊地も「まさかの感じでびっくりしました」と高難度のダンスシーンに苦笑い。吉岡は「姫奈ちゃんが1番踊れていた。姫奈ちゃんだけが安心材料」と感謝すると、菊地は「そんなことないですよ」と照れていた。
イベントには、森川葵、高嶋政宏（※高＝はしご高）も参加した。
本作は、オダギリが脚本・監督・編集・出演する2021年にNHKで放送されたドラマの続編となる劇場版。狭間県警の鑑識課に属する警察官・青葉一平（池松壮亮）と、その相棒である“警察犬”オリバーが、次々と発生する不可解な事件に挑んでいくストーリー。しかし、一平に見えているオリバーは、酒と煙草と女が大好きな、着ぐるみ姿のおじさん。そんなオリバーが、時に鋭い洞察とメタ発言で事件解決を導いてくれる頼れる（？）相棒となる。
