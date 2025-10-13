¡ÚËüÇîÊÄËë¡Û¥¬¥ó¥À¥àÁü¡¢¸«Ç¼¤á¡¡ºÇ½ªÆü¤Ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡õ²èÁü¡Ö¡½¤½¤ì¤Ï¡ØÌ¤Íè¡Ù¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬¡¢13Æü¤ËÊÄ²ñ¤¹¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ÖGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡Ê¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬¸ø¼°X¤òÄÌ¤¸¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÅº¤¨¡Ö¡ØGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡Ù¤Ï¡¢¥¬¥ó¥À¥à¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤È¤â¤Ë¡ØÌ¤Íè¡Ù¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö²ñ´ü¤òÄÌ¤·¤Æ100Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¹¤¯¡¢¿¼¤¯¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿¼¡¤ÎÌ¤Íè¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¡Ö¡½¤½¤ì¤Ï¡ØÌ¤Íè¡Ù¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖGUNDAM NEXT FUTURE PAVILION¡×¤Ï¡¢¥¬¥ó¥À¥à´Û¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ËüÇî¤ÎÃæ¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¡£¤Ò¤¶¤ò¤Ä¤¡¢±§Ãè¤Ø¼ê¤ò·Ç¤²¤ë¼ÂÊªÂç¥¬¥ó¥À¥àÁü¤Ï¡¢ËüÇî¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ºîÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö±§Ãè¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¡×¤ä¡Ö¤Þ¤À¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²Ê³Øµ»½Ñ¡×¤ò¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¤Íè¤Î²ÄÇ½À¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¡£
