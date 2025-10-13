学歴を偽ったと指摘されている伊東市の田久保真紀市長による市政継続の是非などを争点とする市議選が１２日、告示された。

立候補を届け出た３０人（前議員１８人と新人１２人）はこの日、街頭などでそれぞれの政策を訴えた。

地元報道機関と伊東記者会が各候補者に実施したアンケートでは、３０人の立候補者のうち、告示前に「未定」から「賛成」に転じた新人１人を加えた２６人が、当選した場合に田久保市長への不信任決議案に賛成すると回答。そのほか「反対する」１、「未定」１、「未回答」２だった。市議選後の新議会で、再び不信任決議案が可決されると田久保市長は失職する。

唯一、不信任案に反対する意思を示した新人はＪＲ伊東駅前での第一声で、「田久保市長が当選して、新しい伊東を作るんだと決意した市民の熱い政治への思いを止めるわけにはいきません」と呼びかけた。

応援に駆けつけた田久保市長は、「皆さんと約束した改革の火を消さずに前進させるには、市議会にも新しい風が必要だ」と呼びかけた。「みんな賛成だからと、自分の評決を決める人ばかりだったら、街は変わらない」と述べた。

議会で田久保市長を追及し、全会一致で不信任を決議した前議員の１人は、午前１０時から地元で出陣式を行った。「不信任に対して市長は議会の解散を選び、選挙になった」と非難し、「停滞している市政を前に進めるため、みんなで勝ち上がって、再度、現市長の不信任をやっていかなければならない」と訴えた。

不信任決議案に賛成すると回答した新人候補者は取材に対し、「説明責任を果たさないのはリーダーではない。私は断固として（田久保氏の）反対派。次期市長選に田久保さんが出たとしても断固阻止したい。市政を元の正常な姿に戻したい」と話した。

候補者たちの演説を聞いた市民からは様々な感想が聞かれた。会社経営の５０歳代男性は「政治的に意見を戦わせることはいいことだが、今回の混乱はそれ以前の問題。全てリセットし、市政を再スタートさせた方がいい」と述べた。

事務職の女性（５９）は「伊東の良さを観光に生かし、高齢者に手厚い政策をする人に議員になってほしい」と話した。

市議会は９月１日、不信任決議案を全会一致で可決。これを受け、田久保市長は同１０日に議会を解散した。

◇

伊東市議選に立候補した３０人の党派別は、維新１、公明３、れいわ１、共産１、無所属２４。投票は１９日午前７時〜午後８時、市内２４か所で行われ、午後９時１０分から伊東小学校体育館で開票される。１１日現在の選挙人名簿登録者は５万７０１０人。