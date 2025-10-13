俳優の草剛（51）が13日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演し、最高の休日の朝のルーティンとして瞑想（めいそう）を行うと明かした。

朝起きてすぐに体重測定→朝食→HIIT（トレーニング）をするとした草は、その後、瞑想を行うという。

本やYouTubeでは「自分の呼吸だけを考えろって言うけど、カレー食べたいなーとか、ジーンズほしいなーとか、ギターほしいなーとか…」と、雑念があるとした。続けて「だけど、そうなるのは当たり前だと。そうなってもいいからまた呼吸に戻れみたいな。一呼吸でも自分の呼吸にだけ考えらたらいいみたいな。確かにそうすると、ちょっと気持ちが落ち着いて、いい気がする」と持論を展開した。

そして「瞑想やってみますか」のカンペが出されると、草は「放送事故になりますよ。だって誰もしゃべらないんでしょ？ そんなテレビ、世界初ですよ。生放送で瞑想をやるって」と言い、笑いが起きた。そして出演者、観覧をしているお客さんが瞑想を始めると、草が「これ、放送事故じゃないですか？」と突っ込んだ。