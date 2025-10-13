ÉË»Ò¤µ¤Þ»°³ÞµÜ²È¡È¿·Åö¼ç¡É¤Ç¡ÄËãÀ¸ÂÀÏº»á¤¬µ¤¤òÙæ¤à¼ÂËå¡¦¿®»Ò¤µ¤Þ¡ÖÊìÌ¼¤ÎÃÇÀä¡×¤È¡Ö½÷ÀµÜ²ÈÌäÂê¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤³¤Î¿Í¤Î°ÅÌö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡Ê64¡ËÃÂÀ¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬ËãÀ¸ÂÀÏº¼«Ì±ÅÞÉûÁíºÛ¡Ê85¡Ë¡£ÅÞ¤ÎÌò°÷¿Í»ö¤ÇËãÀ¸»á¤ÏÉûÁíºÛ¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¤Û¤«¡¢µÁÄï¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì¸µºâÌ³Áê¤¬´´»öÄ¹¤Ë¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤ÎÍÂ¼¼£»Ò¸µ½÷À³èÌöÃ´ÅöÁê¤¬ÁíÌ³²ñÄ¹¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸¢Àª¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ËãÀ¸»á¤Î¼ÂËå¡¦¿®»Ò¤µ¤Þ¡Ê70¡Ë¤Î²Ç¤®Àè¤¬ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿®»Ò¤µ¤Þ¤Ï1980Ç¯¤Ë¡¢¡È¥Ò¥²¤ÎÅÂ²¼¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿»°³ÞµÜ´²¿Î¿Æ²¦¤Èº§Ìó¡¢À®º§¡£81Ç¯12·î¤ËÄ¹½÷¡¦ÉË»Ò¤µ¤Þ¡Ê43¡Ë¡¢83Ç¯10·î¤Ë¼¡½÷¡¦ô¤»Ò¤µ¤Þ¡Ê41¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2012Ç¯¤Ë´²¿Î¿Æ²¦¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¸å¡¢Åö¼ç¤ò·Ñ¤¬¤ì¤¿»°³ÞµÜÈÞÉ´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤¬24Ç¯11·î15Æü¤Ë101ºÐ¤ÇÀÂµî¡£9·î30Æü¤Ë¹Ä¼¼·ÐºÑ²ñµÄ¡ÊµÄÄ¹¡¦ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ë¤¬³«¤«¤ì¡¢Â¹¤ÎÉË»Ò¤µ¤Þ¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Åö¼çÉÔºß¤À¤Ã¤¿»°³ÞµÜ²È¤ò·Ñ¤¬¤ì¡¢ÆÈÎ©À¸·×¤ò±Ä¤à¤³¤È¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¡£Ì±´Ö½Ð¿È¤Î¿®»Ò¤µ¤Þ¤Ï»°³ÞµÜ²È¤òÎ¥¤ì¤é¤ì¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö»°³ÞµÜ´²¿Î¿Æ²¦ÈÞ²È¡×¤òÁÏÀß¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ö¼Â¾å¡¢»°³ÞµÜ²È¤ÏÊ¬Îö¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¤Ç½÷À¹ÄÂ²¤¬Åö¼ç¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿Îã¤Ï¡¢02Ç¯¤Ë·û¿Î¿Æ²¦¤ÎÀÂµî¸å¡¢µ×»ÒÈÞ¤¬Åö¼ç¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¹â±ßµÜ²È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢É×¤òË´¤¯¤·¤¿ºÊ¤¬Åö¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Ê³°¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÍè¤Ï¿®»Ò¤µ¤Þ¤¬Åö¼ç¤È¤Ê¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤Ç¤¹¡£¿®»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿´²¿Î¿Æ²¦¤ÎÂ¸Ì¿Ãæ¤«¤éÊÌµï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É×¤ÎÁòµ·¤Ë¤â»²Îó¤»¤º¡¢ÉË»Ò¤µ¤Þ¤¬ÁÓ¼ç¤òÌ³¤á¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÜÆâÄ£¤Ï¡ÈÆâÎØ¤ÎÏÃ¡É¤È¾Ü¤·¤¤ÀâÌÀ¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿®»Ò¤µ¤Þ¡¢ÉË»Ò¤µ¤Þ¡¢ô¤»Ò¤µ¤ÞÊìÌ¼¤Î¿¼¤¤³Î¼¹¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¢£Ì¤º§¤Î½÷À¹ÄÂ²¤¬Åö¼ç¤ÎµÜ²È¤Ï¹¾¸Í»þÂå°ÊÍè
¡¡ÉË»Ò¤µ¤Þ¤¬»°³ÞµÜ²È¤Î½÷ÀÅö¼ç¤Ë¡¢¿®»Ò¤µ¤Þ¤¬¿·¤¿¤ÊµÜ²È¤òÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2¤Ä¤Î½÷ÀµÜ²È¤¬¤Ï¤«¤é¤º¤âÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö°ÂÄêÅª¤Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤È¸øÌ³¤òÃ´¤¦¹ÄÂ²¿ô¤Î¸º¾¯¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢º£µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬½÷À¹ÄÂ²¤¬·ëº§¸å¤â¹Ä¼¼¤Ë»Ä¤ëÊýºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢µÄÏÀ¤ÏÌ¤¤À¤Ë·èÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¸½ºßµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢½÷À¹ÄÂ²¤Î·ëº§¸å¤Î¿ÈÊ¬ÊÝ»ý¤ÈµìµÜ²È¤ÎÃË·ÏÃË»Ò¤ÎÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ÎÆó°Æ¡£
¡ÖÃË·ÏÃË»Ò¤Î¹ÄÅý¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÊÝ¼éÇÉ¤Ï½÷ÀµÜ²È¤ÎÃÂÀ¸¤¬¾ÍèÅª¤Ë½÷ÀÅ·¹Ä¡¢½÷·ÏÅ·¹Ä¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¡Ø°ÂÄêÅª¤Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Î³ÎÊÝ¤Ë´Ø¤¹¤ëº©ÃÌ²ñ¡Ù²ñÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¡ÈÃË·Ï°Ý»ý¡É¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ëËãÀ¸»á¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëå¤Î¿®»Ò¤µ¤Þ¤¬¿·¤¿¤Ë½÷ÀµÜ²È¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¡¢Ì¤º§¤ÎÉË»Ò¤µ¤Þ¤¬¿·Åö¼ç¤È¤Ê¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡Ì¤º§¤Î½÷À¹ÄÂ²¤¬Åö¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿µÜ²È¤ÎÃÂÀ¸¤Ï¹¾¸Í»þÂå°ÊÍè¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é°ÛÎã¤Ê¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£º£²ó¤Î»öÂÖ¤¬¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¡Ê23¡Ë¤ä½©¼ÄµÜ²È¼¡½÷¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¡Ê30¡Ë¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£