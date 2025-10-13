１０日、インタビューを受ける電気機器工場調整班の柯暁賓班長。（瀋陽＝新華社記者／李鋼）

【新華社瀋陽10月13日】中国で軌道交通制御設備の開発や販売、リースなどを手がける通号（西安）軌道交通工業集団の子会社、瀋陽鉄路信号は、世界の鉄道業界で「隠れたチャンピオン企業」として知られる。ここで生産される鉄道信号継電器（リレー）は、国内鉄道市場で7割以上のシェアを占めている。

高速鉄道の信号制御システムを「中枢神経」に例えるなら、継電器はそのシステムを作動させる「神経細胞」といえる。

同社電器機器センター調整班の班長、柯暁賓（か・ぎょうひん）さんは、20年前に20歳で入社して以来、一貫して継電器の調整業務に携わってきた。継電器の調整は単調で地味な上、高い精度が求められ、すべて手作業で行う必要がある。「これが世界標準のやり方。これほど繊細な作業は機械にはできない」と柯班長は話す。

１０日、電気機器工場調整班の柯暁賓班長（右）と共に研究に取り組む同僚。（瀋陽＝新華社記者／李鋼）

正確な調整のため、一つの動作を数十回、時には百回以上繰り返すこともあるという。両手の力を均等に保つため、自ら握力トレーニング器具を購入し、何度も練習を重ねた。

柯班長はここ数年、「全国技術能手」（優秀な技術者に対する国家栄誉称号）や「全国労働模範」などの国家栄誉称号を相次いで受賞。2017年12月には第一線の従業員を率いてイノベーションスタジオを設立し、これまでに生産上の難題37件を解決、48件余りの技術革新を実現し、12件の国家特許を申請した。（記者/丁非白）